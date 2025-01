Gaza:Prímerie stále nezačalo, Izrael pokračuje v útokoch, hlásia obete

Gaza 19. januára (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších 25 utrpelo zranenia v nedeľu pri izraelských útokoch v Pásme Gazy, oznámil hovorca Úradu palestínskej civilnej ochrany Mahmúd Bassal. V Gaze malo v nedeľu o 7.30 h SEČ nadobudnúť platnosť prímerie, ktoré však nezačalo, pretože Hamas neodovzdal zoznam rukojemníkov, ktorých v rámci prímeria plánuje prepustiť. Predstaviteľ Hamasu medzitým uviedol, že hnutie zoznam odovzdá "každú chvíľu". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Poľa Bassala traja ľudia zahynuli na severe palestínskej enklávy a ďalších päť zomrelo pri útokoch v meste Gaza. Izraelská armáda tvrdí, že uskutočňuje vlnu náletov v Pásme Gazy, píše portál The Times of Israel (TOI).



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu necelú hodinu pred plánovaným začiatkom prímeria oznámil, že Hamas neodovzdal zoznam rukojemníkov a prímerie sa preto nezačne v plánovom čase. Hovorca izraelskej armády následne vyhlásil, že armáda bude pokračovať v útokoch v Pásme Gazy, kým si Hamas nesplní svoju povinnosť a neodovzdá zoznam.



Hamas uviedol, že zoznam neodovzdal pre "technické problémy". Medzitým oznámil, že zoznam čoskoro odovzdá. Podľa predstaviteľa hnutia "zložitosti" v Pásme Gazy a izraelské bombardovanie spôsobili oneskorenie.



Podľa dohody o prímerí mená rukojemníkov by mali strany oznámiť aspoň 24 hodín pred plánovanou výmenou. Prvá výmena je plánovaná v nedeľu o 16.00 miestneho času (15.00 h SEČ).