Gazeta Wyborcza:Telefón starostu Sopotu bol hacknutý softvérom Pegasus

Varšava 3. marca (TASR) - Telefón starostu poľského mesta Sopot spolupracujúceho s opozíciou bol v minulosti hacknutý sofistikovaným špionážnym softvérom Pegasus, napísal v piatok poľský denník Gazeta Wyborcza. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Gazeta Wyborcza, liberálny denník kritizujúci vládnu stranu Právo a Spravodlivosť (PiS), uviedol, že telefón starostu Sopotu Jaceka Karnowského bol hacknutý v rokoch 2018 a 2019, keď spolupracoval na predvolebnej kampani opozície pred voľbami do poľského Senátu.



Denník dodal, že Karnowského telefónne číslo sa ocitlo na zozname, ku ktorému má Gazeta Wyborcza prístup v rámci iniciatívy investigatívnej žurnalistiky Project Pegasus.



Poľská vláda čelí obvineniam, že softvér Pegasus vyvinutý izraelskou firmou NSO Group zneužívala na sledovanie členov opozície. Líder PiS Jaroslaw Kaczyňski síce priznal, že poľské tajné služby Pegasus využívajú, ale odmietol tvrdenia, že by ho nasadzovali voči opozičným predstaviteľom.



"Nedovolíme strane PiS ďalej ničiť demokraciu, viesť Poľsko na východ a sovietizovať našu krajinu. Politici, ktorí navrhli a poverili (úrady) vykonaním týchto aktivít, patria do väzenia," uviedol Karnowski.



Pegasus je špionážny softvér určený na boj proti terorizmu a páchateľom obzvlášť závažnej trestnej činnosti. Je schopný napríklad extrahovať dáta z chatovacích aplikácií ako WhatsApp, Facebook a Viber či z e-mailov a prehliadačov. Monitorované osoby tiež dokáže na diaľku sledovať prostredníctvom mikrofónu a kamery telefónu a môže vytvárať aj snímky obrazovky alebo zaznamenávať písanie textu na klávesnici.