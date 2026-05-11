Gazeta Wyborcza: Trump osobne rozhodol o udelení víz Ziobrovi
Budapešť/Varšava 11. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump osobne vybavil americké víza pre bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra a jeho manželku, čím im pomohol utiecť z Budapešti. Uviedol to v nedeľu denník Gazeta Wyborcza, informuje spravodajca TASR v Maďarsku.
Trump tak podľa Gazety urobil napriek nesúhlasu ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia a amerického veľvyslanca v Poľsku Toma Rosea.
Dôvodom Ziobrovho úteku do Spojených štátov je zmena politickej situácie v Maďarsku, kde využíval politický azyl od vlády premiéra Viktora Orbána. Nový predseda maďarského kabinetu Péter Magyar však po aprílových parlamentných voľbách zopakoval, že jeho vláda nebude poľských politikov chrániť.
Ziobro je doma obvinený z 26 skutkov vrátane zneužívania právomocí a riadenia zločineckej organizácie. Poľské úrady mu už dávnejšie odobrali pas. Bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski, ktorý je obvinený z 11 trestných činov, zatiaľ údajne zostáva v Budapešti. Na rozdiel od Ziobra je na neho vydaný európsky zatykač a jeho žiadosť o americké vízum už bola raz zamietnutá, aj keď jeho strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa podľa denníka naďalej snaží vybaviť jeho odchod do USA.
Gazeta tiež uviedla, že za Trumpovým rozhodnutím môže stáť pragmatická politická kalkulácia. Po konci Viktora Orbána, odklone talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a slabými alebo žiadnymi vzťahmi s ďalšími stranami, ktoré vystupujú proti Európskej únii, mu totiž zostala už len PiS, aj keď v súčasnosti ide len o opozičné zoskupenie.
Ziobro v nedeľu odmietol pre TV Republika prezradiť, kde sa Romanowski nachádza. V decembri 2024 poľský súd vydal na neho európsky zatykač v súvislosti s vyšetrovaním nezrovnalostí vo Fonde spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. O rok neskôr súd zatykač zrušil, no vo februári tohto roka varšavský súd ho opäť vydal.
Romanowski aj Ziobro obvinenia odmietajú ako spolitizované. Obaja sa zdržiavali v Budapešti, kde im úrady počas vlády Orbána udelili politický azyl. Súčasný maďarský premiér Magyar už počas predvolebnej kampane vo februári vyhlásil, že ak jeho strana vo voľbách zvíťazí, nebude brániť ich vydaniu do Poľska.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
