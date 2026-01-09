< sekcia Zahraničie
Gazeta Wyborcza: V Maďarsku mohli získať azyl Ziobro s manželkou
Pre podobné dôvody bol maďarský azyl predtým udelený Romanowskému, pripomína 444.hu.
Autor TASR
Budapešť 9. januára (TASR) - Ďalšími poľskými občanmi, ktorým Maďarsko udelilo politický azyl, sú zrejme bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro (čítaj Žiobro), podozrivý zo založenia a riadenia zločineckej organizácie, a jeho manželka. Podľa servera 24.hu to v piatok uviedol denník Gazeta Wyborcza, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nemenované zdroje poľskej prokuratúry vyjadrili rovnaký názor pre poľskú spravodajskú televíziu TVN24, podľa ktorej maďarský veľvyslanec vo Varšave bude v blízkej budúcnosti, pravdepodobne už na budúci týždeň, predvolaný v tejto záležitosti na poľské ministerstvo zahraničných vecí.
Investigatívny novinár Szabolcs Panyi na stredoeurópskom investigatívnom portáli VSquare vo štvrtok uviedol, že po bývalom námestníkovi ministra spravodlivosti Marcinovi Romanowskom získali politický azyl ďalší dvaja poľskí občania.
Stále zastúpenie Maďarska pri EÚ v Bruseli zaslalo pred Vianocami list delegáciám všetkých ostatných členských štátov, že Budapešť 23. decembra 2025 informovala Radu Európskej únie o rozhodnutí schváliť žiadosti dvoch poľských občanov o azyl v Maďarsku.
V liste sa neuvádzajú mená, ale podľa Panyiho z oficiálnych informácií vyplýva, že „premiér Viktor Orbán v Maďarsku ukrýva už troch poľských utečencov“.
Romanowski získal v Maďarsku v roku 2024 politický azyl a krátko nato aj prácu v Inštitúte maďarsko-poľskej slobody, ktorý založilo Centrum pre základné práva. Je podozrivý, že ako námestník ministra spreneveril 25 miliónov eur z fondu pre obete trestných činov. Údajne ich presmeroval na projekty, ktoré vtedajší minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro považoval za prospešné pre dnes opozičnú stranu Právo a spravodlivosť (PiS). Spreneveriť sa údajne pokúsil aj ďalších 13,5 milióna eur.
Romanowski obvinenia odmieta. Poľský Sejm ho zbavil poslaneckej imunity a polícia ho zadržala v júli 2024. Následne ho prepustili, keďže imunitu mal naďalej ako člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré mu ju však v októbri odňalo. Poľský súd následne nariadil jeho vzatie do väzby.
Koncom roka 2025 odcestoval na niekoľko týždňov do Budapešti aj Ziobro. V tom čase bolo nariadené jeho zadržanie pre zneužívanie súvisiace s Fondom spravodlivosti. S Orbánom sa 30. októbra odfotografoval v jeho úrade. Maďarský premiér vtedy napísal, že Ziobra považuje za politicky prenasledovaného. Pre podobné dôvody bol maďarský azyl predtým udelený Romanowskému, pripomína 444.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
