Gazprom sa chce sústrediť na ázijské trhy

Moskva/New York 11. februára (TASR) - Ruský plynárenský monopol Gazprom sa chce po dokončení plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) sústrediť predovšetkým na ázijské trhy. Plynovod by mal byť aj napriek sankciám USA hotový do konca tohto roka, citovala hlavného stratéga koncernu Kirila Polousa agentúra Interfax. Polous sa v New Yorku stretol s investormi.



Severný prúd 2 plní kľúčovú úlohu Gazpromu zabezpečiť európskym spotrebiteľom bezrizikové dodávky, uviedol Polous. Rusko predtým oznámilo, že dostavia už takmer hotový plynovod. Projekt v hodnote 10 miliárd eur sa zastavil pre sankcie USA. Tie donútili firmy prevádzkujúce špeciálne lode, ktoré kládli potrubie, aby sa z projektu stiahli. Rusko chce nasadiť vlastnú loď Akademik Čerskij, ktorá je ešte v Ázii, aby mohla dokončiť zvyšné kilometre v Baltskom mori.



Podľa Polous sa Gazprom v najbližšom desaťročí viac sústredí na produkciu skvapalneného plynu pre trhy, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné plynovodmi. V Ázii cieli koncern predovšetkým na Čínu. Pred spustením plynovodu Power of Sibiria (Sila Sibíri) v decembri 2019 smeroval export Gazpromu takmer výhradne (95 %) do Európy. Do roku 2030 by podiel vývozu do Ázie mal stúpnuť na 30 %.



Koncern podľa predbežných čísel očakáva za rok 2019 zisk 21,4 miliardy USD (19,6 miliardy eur), teda o 8 % menej ako v roku 2018.