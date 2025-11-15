< sekcia Zahraničie
Gazské ministerstvo potvrdilo prijatie 15 tiel Palestínčanov
Telá boli vrátané do Gazy výmenou za pozostatky 73-ročného izraelského rukojemníka Menyho Godarda, ktoré Hamas vrátil vo štvrtok.
Autor TASR
Gaza 15. novembra (TASR) - Gazské ministerstvo zdravotníctva spravované militantným hnutím Hamas v sobotu potvrdilo, že deň predtým podľa dohody o prímerí sprostredkovanej Spojenými štátmi od Izraela obdržalo pozostatky 15 Palestínčanov. Ich prijatie v piatok oznámila Násirova nemocnica v Chán Júnise, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a webu Times of Israel (TOI).
„Ministerstvo zdravotníctva oznamuje prijatie 15 tiel mučeníkov, ktoré včera, v piatok, izraelskí okupanti prostredníctvom Červeného kríža prepustili. Celkový počet prijatých tiel tak v rámci dohody dosiahol 330,“ uviedol rezort s tým, že sa mu dosiaľ podarilo identifikovať 97 z nich.
Telá boli vrátané do Gazy výmenou za pozostatky 73-ročného izraelského rukojemníka Menyho Godarda, ktoré Hamas vrátil vo štvrtok. Od uzavretia prímeria 10. októbra vrátili militanti do Izraela pozostatky 25 rukojemníkov, podľa dohody majú vrátiť ešte ďalšie tri telá.
