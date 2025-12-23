< sekcia Zahraničie
Gdansk: Od 24. decembra zatvoria posledný ruský konzulát v Poľsku
Rozhodnutie súvisí s krokom ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, ktorý nariadil uzavretie konzulátu a odchod jeho zamestnancov z Poľska do polnoci 23. decembra.
Autor TASR
Gdansk 23. decembra (TASR) - Rusko o polnoci z utorka na stredu 24. decembra zatvorí svoj posledný konzulát v Poľsku, budovu od toho dňa prestane monitorovať aj polícia. Poľská polícia potvrdila, že po zániku diplomatického štatútu objektu bude zabezpečenie vykonávané už len formou občasných kontrol, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Rozhodnutie súvisí s krokom ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, ktorý nariadil uzavretie konzulátu a odchod jeho zamestnancov z Poľska do polnoci 23. decembra. Stály policajný post, ktorý sídli oproti budove, bude následne zrušený.
Varšava pristúpila k tomuto opatreniu v reakcii na sabotážne aktivity namierené proti poľskej železničnej infraštruktúre, z ktorých viní Rusko. Moskva odpovedala oznámením o uzavretí poľského generálneho konzulátu v Irkutsku na konci decembra.
Ruská strana tvrdí, že objekt naďalej považuje za diplomatickú nehnuteľnosť a plánuje v ňom ponechať administratívneho pracovníka. Mesto Gdansk tieto tvrdenia odmieta s tým, že vlastníkom budovy je poľský štát, a avizovalo právne kroky.
Podľa poľského ministerstva zahraničných vecí ide po uzavretí konzulátu už o majetkový spor, ktorý bude riešený štandardnými právnymi postupmi.
Rozhodnutie súvisí s krokom ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, ktorý nariadil uzavretie konzulátu a odchod jeho zamestnancov z Poľska do polnoci 23. decembra. Stály policajný post, ktorý sídli oproti budove, bude následne zrušený.
Varšava pristúpila k tomuto opatreniu v reakcii na sabotážne aktivity namierené proti poľskej železničnej infraštruktúre, z ktorých viní Rusko. Moskva odpovedala oznámením o uzavretí poľského generálneho konzulátu v Irkutsku na konci decembra.
Ruská strana tvrdí, že objekt naďalej považuje za diplomatickú nehnuteľnosť a plánuje v ňom ponechať administratívneho pracovníka. Mesto Gdansk tieto tvrdenia odmieta s tým, že vlastníkom budovy je poľský štát, a avizovalo právne kroky.
Podľa poľského ministerstva zahraničných vecí ide po uzavretí konzulátu už o majetkový spor, ktorý bude riešený štandardnými právnymi postupmi.