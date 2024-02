Gebrüder Weiss privítalo vo Viedni rakúske vesmírne fórum

Viedeň / Armash 3. februára (OTS) - Gebrüder Weiss ako oficiálny logistický partner Rakúskeho vesmírneho fóra (OeWF) premenil v dňoch 26. - 28. januára miesto svojej pobočky v Maria Lanzendorf na „skúšobňu“ špeciálnych vesmírnych skafandrov pre Mars Analog Missiu AMADEE-24. Výskumný tím a analógoví astronauti z OeWF umožnili zrealizovať komplexnú skúšku špeciálnych skafandrov s kompletným vybavením na vedecké experimenty pre misiu. V nedeľu 27. januára počas špeciálneho dňa otvorených dverí ožili tak zamestnanci spoločnosti a ich rodinní príslušníci v duchu vedy, vesmírnych letov a budúcnosti mobility.Kooperační partneri AMADEE-24 zľava doprava: Andreas Bentele (marketingový manažér Fortis Watches AG), Gernot Grömer (riaditeľ Rakúskeho vesmírneho fóra), Jürgen Bauer (člen predstavenstva Gebrüder Weiss) a Frank Haas (vedúci oddelenia stratégie a komunikácie firemnej značky v Gebrüder Weiss). (Zdroj: OeWF / vog.photo),“ hovorí Jürgen Bauer, člen predstavenstva Gebrüder Weiss.Analógová astronautka Carmen Köhler inšpiruje zamestnancov a médiá počas jej turné v skafandri. (Zdroj: OeWF / vog.photo)AMADEE-24 je doteraz najkomplexnejšia analógová misia na Mars. Počas generálky testuje OeWF, či sú astronauti a ich vybavenie absolútne spôsobilí zvládnuť mesačnú misiu v úplnom beztiažovom stave. Minulý víkend mali zamestnanci možnosť zažiť výnimočný zážitok, sledovať, ako pracujú vedci vo vesmírnom centre, videli a mali možnosť si vyskúšať, aké ťažké je obliecť si skafander a aké musia byť hodinky astronauta, aby odolali extrémnym podmienkam panujúcim vo vesmíre.Približne 300 návštevníkov využilo príležitosť dostať sa do kontaktu s budúcnosťou mobility v lokalite Maria Lanzendorf. (Zdroj: OeWF / vog.photo),“ komentuje AMADEE-24 Gernot Grömer, riaditeľ OeWF.Mesačná simulácia Marsu sa uskutoční v marci v púštnej oblasti okolo Armashu v Arménsku. Pri realizácii projektu hrá dôležitú úlohu logistika. Gebrüder Weiss privezie citlivé vybavenie z Maria Lanzendorfu do Arménska, pričom sa postará o bezpečné zabalenie skafandrov, roverov a dronov, ako aj o realizáciu komplexného colného odbavenia a doručenia tovaru. Táto náročná misia vyzdvihuje odbornosť logistickej spoločnosti v oblasti špeciálnych prepráv, ako aj jej rozsiahle know-how v oblasti Kaukazu. Gebrüder Weiss má svoje vlastné pobočky v Gruzínsku a Arménsku, ktoré úzko spolupracujú s viedenskými kolegami na misii AMADEE-24.Analógová astronautka Carmen Köhler bola k dispozícii pre fotografov a zodpovedala všetky otázky návštevníkov. (Zdroj: OeWF / vog.photo)“ hovorí Franco Ravazzolo, manažér oddelenia Projects & Break Bulk v Gebrüder Weiss.Analógová astronautka Carmen Köhler bola k dispozícii pre fotografov a zodpovedala všetky otázky návštevníkov. (Zdroj: OeWF / vog.photo)Už tento týždeň začína cesta z Rakúska cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko a Gruzínsko do cieľovej destinácie v arménskej púšti Armash. Rovnako aj prevoz späť v máji bude zabezpečovať Gebrüder Weiss. Informácie o Mars Analogovej Missii AMADEE-24 budú pravidelne zverejňované na profiloch sociálnych médiách odborníka na logistiku.