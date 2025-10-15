< sekcia Zahraničie
Geert Wilders sa vracia do predvolebnej kampane
Wilders pozastavil svoju kampaň po tom, čo sa dozvedel, že je tiež terčom údajnej teroristickej bunky, ktorá bola namierená proti belgickému premiérovi Bartovi De Weverovi.
Autor TASR
Haag 15. októbra (TASR) - Líder holandskej krajne pravicovej Strany slobody (PVV) Geert Wilders v stredu oznámil, že sa vracia do predvolebnej kampane. Pred niekoľkými dňami sa z nej stiahol pre hrozbu džihádistických útokov v susednom Belgicku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Blížia sa voľby, je obdobie kampaní... takže je čas vrátiť sa do práce,“ napísal Wilders na sieti X. Minulý týždeň belgické úrady zatkli troch ľudí pre plánovanie „džihádistických teroristických útokov proti politickým osobnostiam“ s použitím výbušnín namontovaných na dronoch.
Wilders pozastavil svoju kampaň po tom, čo sa dozvedel, že je tiež terčom údajnej teroristickej bunky, ktorá bola namierená proti belgickému premiérovi Bartovi De Weverovi.
Wilders zmenil politickú mapu Holandska v roku 2023, keď jeho PVV vyhrala voľby. Krehká štvorkoalícia sa začiatkom tohto roka rozpadla v spore o imigráciu, ktorý vyvolal sám Wilders. Politik je pre opakované hrozby smrťou už dve desaťročia pod policajnou ochranou.
Podľa prieskumov verejnej mienky je PVV naďalej najsilnejšia strana, ale mnoho Holanďanov sa stále nerozhodlo, koho budú 29. októbra voliť. Všetky ostatné hlavné strany však vylúčili opätovnú koalíciu s Wildersom.
Post premiéra a zostavovanie vlády pravdepodobne pripadne druhej najsilnejšej strane. Podľa súčasných prieskumov to môže byť zeleno-ľavá koalícia vedená bývalým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a stredopravá strana CDA na čele s vychádzajúcou hviezdou Henrim Bontenbalom. Podľa AFP sa vo vysoko fragmentovanom politickom systéme Holandska očakáva dlhé vyjednávanie o novej vládnej koalícii.
