Generál Milley vojakov USA v Európe požiadal o prejavenie odhodlania

Konstanca 8. marca (TASR) - Predseda amerického Zboru náčelníkov štábov (JCS) Mark Milley v pondelok amerických vojakov rozmiestnených v Európe požiadal, aby prejavili svoje odhodlanie zabrániť "veľkej" vojne v spojitosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Musíme zabezpečiť, že naša reakcia bude rýchla s cieľom demonštrovať svoju silu a odhodlanie, našu podporu Aliancii, aby sme zabránili akýmkoľvek ďalším prejavom agresie zo strany Ruska a zabránili veľkej mocenskej vojne," povedal Milley americkým vojakom na leteckej základni neďaleko rumunského mesta Konstanca, ktoré leží na pobreží Čierneho mora.



Generál pripomenul, že od začiatku prvej svetovej vojny v roku 1914 do konca druhej svetovej vojny boli zabité desiatky miliónov ľudí. "Nechceme, aby sa to niekedy zopakovalo," povedal.



Milley je v súčasnosti na návšteve európskych krajín, kde sú umiestnení americkí vojaci, aby preukázal "odhodlanie" Washingtonu brániť východné krídlo NATO, ktoré čelí ruskej agresii, píše AFP. NATO do krajín v blízkosti Ruska umiestňuje tisíce vojakov v období invázie na Ukrajinu, ktorá nie je členom Aliancie.



V Európe je trvalo umiestnených približne 67.000 amerických vojakov, píše AFP. V posledných týždňoch bol tento počet zvýšený o ďalších takmer 15.000 v krajinách susediacich s Ukrajinou a Bieloruskom, ktoré je spojencom Ruska.



Celkovo 2500 amerických vojakov vyslali do pobaltských krajín, 10.000 do Poľska, 2400 do Rumunska, 1500 na Slovensko, 350 do Bulharska a 200 do Maďarska, približuje AFP.