Generál Milley: Mocenské vákuum v Afganistane môže oživiť terorizmus

Washington/Ramstein 5. septembra (TASR) – Predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley sa obáva, že po tom, ako sa v Afganistane dostal k moci Taliban a odišli odtiaľ zahraničné jednotky, môže v tejto krajine prepuknúť občianska vojna.



"Neviem, či sa Talibanu podarí upevniť svoju mocenskú pozíciu a vytvoriť vládu," povedal Milley v sobotu rozhovore pre televíziu Fox News z leteckej základni Ramstein v Nemecku. "Moje hodnotenie ako vojaka je, že situácia pravdepodobne vyústi do občianskej vojny," dodal generál.



Takýto vývoj môže viesť následne k tomu, že teroristické skupiny využijú výhody mocenského vákua v Afganistane. Podľa Milleyho sú možné tri scenáre: teroristická sieť al-Káida sa preskupí, extrémisti z Islamského štátu (IS) rozšíria svoj vplyv alebo sa v oblasti udomácni "veľké množstvo ďalších teroristických skupín".



"Je možné, že v priebehu 12, 24 alebo 36 mesiacov uvidíme, ako v tomto regióne opäť silnie terorizmus. Budeme to sledovať," konštatoval Milley.



Spomínané teroristické skupiny však už v tomto regióne pôsobia. Podľa OSN bola al-Káida už pred stiahnutím zahraničných vojakov prítomná v takmer každej druhej afganskej provincii. Odnož IS s názvom Islamský štát-Chorasán (IS-K) sa prihlásila k samovražednému teroristickému útoku pri jednom zo vstupov na letisko v Kábule, pri ktorom 26. augusta prišlo o život najmenej 182 ľudí vrátane 13 amerických vojakov.