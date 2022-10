Generál Milley: Ukrajine musíme poskytnúť systémy protivzdušnej obrany

Brusel 12. októbra (TASR) - Spojené štáty a spojenci musia Ukrajine poskytnúť systémy protivzdušnej obrany, aby sa mohla brániť pred ruskými raketovými útokmi. V stredu to uviedol predseda zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Mark Milley po stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a americkej televízie CNN.



"Čo Ukrajina požaduje a čo si myslíme, že môže byť poskytnuté, je integrovaný systém protiraketovej obrany. Ten nekontroluje celý vzdušný priestor nad Ukrajinou, ale je navrhnutý tak, aby kontroloval prioritné ciele, ktoré Ukrajina potrebuje chrániť," povedal Milley.



Protiraketová obrana by zahŕňala systémy krátkeho, stredného a dlhého dosahu schopné chrániť vzdušný priestor vo všetkých výškach. "Snažia sa vytvoriť obranný systém," dodal. Milley načrtol plán, podľa ktorého by systémy protivzdušnej obrany z rôznych krajín vrátane Izraela a Nemecka mali byť dodané na Ukrajinu.



"Mnoho krajín má (systém protivzdušnej obrany) Patriot, mnoho krajín má iné systémy, existuje celý rad izraelských systémov, ktoré sú celkom schopné, Nemci majú systémy... takže veľa krajín, ktoré tu dnes boli, má širokú škálu systémov," povedal americký generál. Úlohou bude dodať tieto systémy na Ukrajinu a vycvičiť jej vojakov pri obsluhu, keďže každý zo systémov je rozdielny. Táto stratégia bude podľa Millyeho "z technického hľadiska dosť komplikovaná", no "je dosiahnuteľná".



Americký minister obrany Lloyd Austin uviedol, že systémy budú Ukrajine poskytnuté tak rýchlo, ako ich tam fyzicky dokážu dopraviť.



Milley v stredu zároveň odsúdil ruské raketové útoky na Ukrajinu, pri ktorých zahynuli civilisti a naznačil, že tieto útoky spĺňajú definíciu vojnových zločinov podľa vojnového práva, píše Reuters.