Generál Milley: Čínska armáda sa stala agresívnejšou a nebezpečnejšou

Jakarta 25. júla (TASR) - Čínska armáda sa za uplynulých päť rokov stala výrazne agresívnejšou a nebezpečnejšou. V nedeľu počas návštevy Indonézie to uviedol predseda zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Mark Milley. TASR informuje podľa pondelkovej správy denníka The Guardian.



Milley povedal, že počet nebezpečných stretov čínskych lietadiel a lodí s americkými a inými jednotkami v ázijsko-tichomorskom regióne sa v uplynulom období výrazne zvýšil. "Čínska armáda sa v tomto konkrétnom regióne stala výrazne agresívnejšou vo vzduchu a na mori," uviedol.



Spojené štáty a ich spojenci upozorňujú, že Čína môže do roku 2027 vojensky napadnúť Taiwan, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia. Washington znepokojuje aj nedávno podpísaný bezpečnostný pakt medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi, podľa ktorého by Peking na území tohto súostrovia mohol postaviť vojenskú základňu.



"(Čína) sa snaží rozšíriť svoj vplyv v celom regióne. A to má dôsledky, ktoré nemusia byť nevyhnutne priaznivé pre našich spojencov a partnerov v regióne," povedal Milley.



Ako píše The Guardian, Washington sa pre rastúci vplyv Číny snaží zlepšiť svoje vojenské a bezpečnostné vzťahy s krajinami v indicko-tichomorskej oblasti.



Milley sa v nedeľu stretol s indonézskym generálom Andikom Perkasom a tento týždeň bude v Austráliu na stretnutí vrcholných predstaviteľov obrany krajín indicko-tichomorského regiónu. Témou rokovaní bude rastúca vojenská sila Číny a potreba udržania voľného a mierového Tichomoria.



Mark Milley po stretnutí so svojím indonézskym kolegom povedal, že Indonézia a iné krajiny regiónu chcú, aby sa americká armáda angažovala v indicko-tichomorskej oblasti.



"Chceme s nimi spolupracovať na rozvoji kolektívnej modernizácie našich armád, aby sme zaistili, že dokážu čeliť akejkoľvek výzve, ktorú Čína predstavuje," uviedol Milley. Indonézia je podľa jeho slov dlhodobo kľúčovým partnerom USA v tomto regióne.