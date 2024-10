Generál NATO: Nemecko musí výrazne zvýšiť svoje výdavky na obranu

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecko musí vzhľadom na rastúce vojenské výzvy výrazne zvýšiť svoje výdavky na obranu, vyhlásil v piatok zástupca vrchného veliteľa spojeneckých síl NATO pre transformáciu Chris Badia. V rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung nemecký generál navrhol, aby sa súčasný obranný rozpočet zvýšil o 50 percent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nemecko sa v súčasnosti snaží splniť cieľ NATO vynaložiť dve percentá svojho HDP na obranu s pomocou špeciálneho fondu vo výške 100 miliárd eur pre ozbrojené sily (Bundeswehr). Tento fond vznikol v reakcii na inváziu ruských síl na Ukrajinu.



Badia tvrdí, že dvojpercentný cieľ je pre Nemecko nedostačujúci. "Cieľom by mali byť tri percentá," vyhlásil.



DPA však píše, že jeho požiadavku by bolo možné iba ťažko splniť. Minúť tri percentá HDP na obranu by znamenalo ďalších 40 miliárd eur pre Bundeswehr, čo je z hľadiska súčasných ekonomických problémov Nemecka obrovské číslo, uviedla agentúra.



Nemecký kancelár Olaf Scholz naposledy presadil, že sa výdavky na obranu zvýšili iba o 1,3 miliardy eur na celkových 53,25 miliárd eur.