Generál Petr Pavel sa stane novým českým prezidentom, nahradí Zemana

Praha 9. marca (TASR) - Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel sa vo štvrtok popoludní stane novým českým prezidentom. O polnoci uplynul mandát Milošovi Zemanovi, ktorý bol hlavou štátu dve päťročné funkčné obdobia. Pavel chce na Pražský hrad podľa vlastných vyjadrení priniesť väčšiu otvorenosť k verejnosti aj jednotu v zahraničnej politike s ďalšími najvyššími ústavnými činiteľmi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zeman počas svojich dvoch funkčných období uskutočnil podľa údajov Pražského hradu deväť desiatok zahraničných ciest. Najčastejšie navštevoval Slovensko, celkom to bolo pätnásťkrát, uvádza iRozhlas s odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu. V porovnaní so svojimi predchodcami však cestoval menej. Václav Havel absolvoval podľa serveru Seznam Zprávy 160 a Václav Klaus dokonca 279 zahraničných ciest. Zeman bol aktívnejším cestovateľom počas prvých piatich rokov. V priebehu druhého mandátu sa mu zhoršil zdravotný stav a niekoľkokrát bol hospitalizovaný.



Presadzoval politiku "všetkých azimutov", ako ju sám nazval – teda otvorenosť Česka aj smerom na Východ, najmä k Rusku a Číne. Svojím postojom sa odchyľoval od zahraničnej politiky vlády. Názor na šéfa Kremľa Vladimira Putina zmenil až po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022.



Počas desiatich rokov v prezidentskej funkcii udelil 26 milostí a na rozdiel od svojich predchodcov nevyhlásil žiadnu amnestiu. Svoju poslednú milosť udelil v utorok, a to firme, ktorá bola odsúdená v kauze verejnej zákazky v Lánskej zvernici spadajúcej pod Pražský hrad. Pre porovnanie, Havel v priebehu mandátu udelil 860 milostí a Klaus na konci svojho desaťročného pôsobenia vyhlásil amnestiu pre viac než 6000 väzňov.



Končiaci vedúci prezidentského úradu Vratislav Mynář potvrdil, že Zeman si zriadi kanceláriu. "Dopyt po ňom je už teraz veľký," zdôvodnil tento krok Mynář. Asistentku bude Zemanovi robiť jeho manželka Ivana. Po odchode z funkcie bude exprezident poberať doživotnú mesačnú rentu 50.000 českých korún (približne 2100 eur) a rovnakú sumu určenú na prenájom kancelárie a odmenu asistenta.



Miloša Zemana vo funkcii vystrieda Petr Pavel. Nový prezident chce, aby si ho po skončení mandátu Česi zapamätali ako človeka, ktorý dodržal svoje predvolebné sľuby a prispel k zmene atmosféry v krajine. Povedal to v rozhovore pre TASR krátko po januárových prezidentských voľbách. Niekoľkokrát tiež zopakoval, že chce byť prezidentom pre všetkých a chce otvorene komunikovať s médiami. Jeho predchodca novinárov často kritizoval.



V pondelok v českom podcaste Kecy a politika priznal, že v týchto chvíľach nemá v pláne kandidovať aj druhýkrát. "Vykonávať takúto funkciu plnohodnotne na sto percent, tých päť rokov je až-až," vyhlásil Pavel.



Petr Pavel v druhom kole českých prezidentských volieb porazil expremiéra Andreja Babiša so ziskom 58,32 percenta hlasov. Aktívny bol ihneď po zvolení, neformálne sa už stretol s viacerými štátnikmi. Svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu plánuje na začiatok budúceho týždňa, tradične bude smerovať na Slovensko.











