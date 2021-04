Generál: Pravdepodobnosť útoku Ruska na Ukrajinu je nízka až stredná

Washington 15. apríla (TASR) - Pravdepodobnosť, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, je "nízka až stredná", a to napriek tomu, že Rusko zhromažďuje svojich vojakov na spoločnej hranici oboch krajín. Povedal to vo štvrtok najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR), americký generál Tod Wolters, informovala agentúra AFP.



Na otázku výboru Snemovne reprezentantov ohľadom zvýšeného napätia medzi Moskvou a Kyjevom Wolters uviedol, že je to "mimoriadne znepokojujúce". Keď ho následne jeden zo zákonodarcov vyzval, aby zhodnotil, aká je pravdepodobnosť ruskej invázie na Ukrajinu v nasledujúcich týždňoch, poznamenal "nízka až stredná".



Narastajúca vojenská prítomnosť Ruska v blízkosti ukrajinských hraníc vyvoláva v ostatnom čase na Západe znepokojenie. Washington tvrdí, že počet ruských vojakov je tam najvyšší od roku 2014, keď na východe Ukrajiny vypukol konflikt medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami podporovanými Moskvou.



Ukrajinská vláda sa tiež obáva, že Moskva sa usiluje vyprovokovať situáciu, ktorá by bola zámienkou na ozbrojenú operáciu.



Rusko trvá na tom, že k svojim západným hraniciam vyslalo vojenské sily výlučne v rámci cvičení z dôvodu "hrozieb" zo strany Severoatlantickej aliancie.



Americký prezident Joe Biden a nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu vyzvali Rusko, aby znížilo počet svojich vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Obaja lídri sa zhodli na tom, že zníženie počtu ruských vojakov v danej oblasti by prispelo k "deeskalácii" napätia na rusko-ukrajinskom pomedzí. O eskalácii napätia na východe Ukrajiny budú v piatok v Paríži diskutovať francúzsky prezident Emmanuel Macron s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prostredníctvom videokonferencie sa k nim pridá i Merkelová.