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Generál USA Caine navštívil Kolumbiu kvôli boju proti pašovaniu drog

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Na archívnej snímke z 30. októbra 2026 predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine (vľavo) a americký minister obrany Pete Hegseth počúvajú amerického prezidenta Donalda Trumpa (nie je na snímke) v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone. Caine navštívil Kolumbiu, aby koordinoval snahy oboch krajín bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami v stredu 11. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Caine je jednou z kľúčových postáv Trumpovej strategickej iniciatívy Štít Amerík, ktorá združuje približne 20 krajín Latinskej Ameriky v boji proti drogovým kartelom.

Autor TASR
Bogota 11. novembra (TASR) - Kolumbiu v utorok navštívil predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine, aby koordinoval snahy oboch krajín bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami. Informovala o tom agentúra AFP.

Americký generál sa stretol s kolumbijskými vojenskými predstaviteľmi na leteckej základni Catam v hlavnom meste Bogota. Najvyšší veliteľ kolumbijských ozbrojených síl Erik Rodriguez na sieti X napísal, že spolu koordinovali úsilie, ktorého cieľom je „predvídať, čeliť a neutralizovať“ spoločné hrozby.

Zdroj francúzskej agentúry spresnil, že strany rokovali o spolupráci vzdušných síl, ktorá zahŕňa použitie dronov. Takto chcú podľa neho obmedziť pašovanie drog partizánmi a inými povstaleckými skupinami.

Kolumbiu v súčasnosti sužuje najväčšia vlna násilia za posledné desaťročie. Prezident Abelardo de la Espriella, ktorý je stúpencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, s pomocou Washingtonu presadzuje tvrdý zásah proti vplyvným ozbrojeným zoskupeniam v krajine.

Caine je jednou z kľúčových postáv Trumpovej strategickej iniciatívy Štít Amerík, ktorá združuje približne 20 krajín Latinskej Ameriky v boji proti drogovým kartelom. Kolumbiu navštívil v čase, keď tam viac ako jej 400 vojakov spolu s 300 americkými vojakmi práve ukončovalo cvičenie zamerané proti pašovaniu drog.
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