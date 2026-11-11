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Generál USA Caine navštívil Kolumbiu kvôli boju proti pašovaniu drog
Caine je jednou z kľúčových postáv Trumpovej strategickej iniciatívy Štít Amerík, ktorá združuje približne 20 krajín Latinskej Ameriky v boji proti drogovým kartelom.
Autor TASR
Bogota 11. novembra (TASR) - Kolumbiu v utorok navštívil predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine, aby koordinoval snahy oboch krajín bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami. Informovala o tom agentúra AFP.
Americký generál sa stretol s kolumbijskými vojenskými predstaviteľmi na leteckej základni Catam v hlavnom meste Bogota. Najvyšší veliteľ kolumbijských ozbrojených síl Erik Rodriguez na sieti X napísal, že spolu koordinovali úsilie, ktorého cieľom je „predvídať, čeliť a neutralizovať“ spoločné hrozby.
Zdroj francúzskej agentúry spresnil, že strany rokovali o spolupráci vzdušných síl, ktorá zahŕňa použitie dronov. Takto chcú podľa neho obmedziť pašovanie drog partizánmi a inými povstaleckými skupinami.
Kolumbiu v súčasnosti sužuje najväčšia vlna násilia za posledné desaťročie. Prezident Abelardo de la Espriella, ktorý je stúpencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, s pomocou Washingtonu presadzuje tvrdý zásah proti vplyvným ozbrojeným zoskupeniam v krajine.
Caine je jednou z kľúčových postáv Trumpovej strategickej iniciatívy Štít Amerík, ktorá združuje približne 20 krajín Latinskej Ameriky v boji proti drogovým kartelom. Kolumbiu navštívil v čase, keď tam viac ako jej 400 vojakov spolu s 300 americkými vojakmi práve ukončovalo cvičenie zamerané proti pašovaniu drog.
Americký generál sa stretol s kolumbijskými vojenskými predstaviteľmi na leteckej základni Catam v hlavnom meste Bogota. Najvyšší veliteľ kolumbijských ozbrojených síl Erik Rodriguez na sieti X napísal, že spolu koordinovali úsilie, ktorého cieľom je „predvídať, čeliť a neutralizovať“ spoločné hrozby.
Zdroj francúzskej agentúry spresnil, že strany rokovali o spolupráci vzdušných síl, ktorá zahŕňa použitie dronov. Takto chcú podľa neho obmedziť pašovanie drog partizánmi a inými povstaleckými skupinami.
Kolumbiu v súčasnosti sužuje najväčšia vlna násilia za posledné desaťročie. Prezident Abelardo de la Espriella, ktorý je stúpencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, s pomocou Washingtonu presadzuje tvrdý zásah proti vplyvným ozbrojeným zoskupeniam v krajine.
Caine je jednou z kľúčových postáv Trumpovej strategickej iniciatívy Štít Amerík, ktorá združuje približne 20 krajín Latinskej Ameriky v boji proti drogovým kartelom. Kolumbiu navštívil v čase, keď tam viac ako jej 400 vojakov spolu s 300 americkými vojakmi práve ukončovalo cvičenie zamerané proti pašovaniu drog.