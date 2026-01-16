Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Zahraničie

Generál: V okolí Grónska sme nezaznamenali čínske ani ruské plavidlá

.
Na snímke Grónsko. Foto: TASR - Bruce Douglas

Trump dlhodobo tvrdí, že Grónsko má zásadný význam pre bezpečnosť Spojených štátov a nevylúčil ani použitie sily na jeho získanie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nuuk 16. januára (TASR) - Šéf dánskeho Spoločného arktického velenia Soren Andersen v piatok uviedol, že v okolí Grónska nezaznamenali žiadne čínske ani ruské plavidlá. To spochybňuje opakované tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR sa odvoláva na správy agentúr Reuters a AFP.

„Nevidíme žiadne ruské ani čínske plavidlá v okolí Grónska... čínske a ruské lode sa síce nachádzajú v Severnom ľadovom oceáne, ale nie v blízkosti Grónska,“ zdôraznil Andersen.

Doplnil, že USA pozval na spoločné vojenské cvičenia plánované na ostrove v tomto roku. „Dnes sme mali stretnutie s viacerými partnermi z NATO vrátane USA a pozvali sme ich na účasť na tomto cvičení,“ prezradil Andersen. Na otázku, či sa Američania zapoja, odpovedal: „Zatiaľ to neviem.“

Trump dlhodobo tvrdí, že Grónsko má zásadný význam pre bezpečnosť Spojených štátov a nevylúčil ani použitie sily na jeho získanie. Európske krajiny tento týždeň na žiadosť Dánska vyslali na najväčší ostrov sveta menší počet vojakov.

Spoločné arktické velenie Dánska so sídlom v Nuuku zabezpečuje ochranu suverenity, dohľad, kontrolu rybolovu a pátracie a záchranné operácie v oblasti Grónska a Faerských ostrovov. Využíva hliadkovacie lode, lietadlá, vrtuľníky a satelitné monitorovanie a celkovo zamestnáva približne 150 pracovníkov.
.

Neprehliadnite

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť

NEZVYČAJNÉ RÁNO: Na Slovensku sa objavil vzácny teplotný jav

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková