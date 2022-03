Generál Vollmer: NATO musí vedieť rýchlo reagovať v prípade konflikt

Brusel 23. marca (TASR) - Členské štáty Severoatlantickej aliancie sa musia prispôsobiť tak, aby mali schopnosť rýchlo reagovať v prípade vypuknutia akéhokoľvek konfliktu. Uviedol to v stredu veliteľ Spoločného veliteľstva spojeneckých síl NATO (JFCBS) a veliteľ síl rýchlej reakcie NATO (NRF), nemecký generál Jörg Vollmer. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Generál Vollmer deň pred mimoriadnym summitom NATO v Bruseli, ktorý bol zvolaný v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine, uviedol, že Aliancia má "neskutočne početné" vojenské sily. Väčšina z nich však podľa neho nie je pripravená na boj, predovšetkým preto, že nemá všetko potrebné vybavenie.



Sily rýchlej reakcie NATO, ktoré majú k dispozícii okolo 40.000 vojakov, boli po začiatku ruskej invázie prvýkrát uvedené do pohotovosti a čiastočne aj nasadené, uvádza Reuters.



"Kľúčové je obnoviť naše schopnosti. Ide o počty, ale aj o opätovné zriadenie bojaschopných jednotiek," povedal Vollmer. Dôležité je podľa neho aj to, aby členské krajiny záväzne informovali NATO, keď budú mať pripravené jednotky pre potreby Aliancie v rozsahu brigád a divízií.



Podľa jeho slov vojna na Ukrajine priniesla zmenu paradigmy pre NATO, ktoré sa v posledných dvoch desaťročiach sústreďovalo na zahraničné misie, ako boli tie v Afganistane alebo Iraku. Súčasná ruská agresia voči Ukrajine podľa neho predstavuje pre Európu hrozbu úplne iného rozsahu.



Vollmer tvrdí, že jeho cieľom je mať vojenské sily v severovýchodnom krídle Aliancie na troch rôznych úrovniach pohotovosti, ktoré by boli pripravené na nasadenie za 10, 30 alebo 180 dní.



"Kľúčové je, aby členské krajiny informovali NATO o takýchto jednotkách už v čase mieru, aby mohli byť po prijatí príslušného politického rozhodnutia rýchlo zmobilizované ," zdôraznil generál Vollmer.



spravodajca TASR Jaromír Novak