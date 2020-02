Generál Wolters: Výcviková misia NATO v Iraku bude čoskoro pokračovať

Mníchov 14. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia bude vo svojej výcvikovej misii v Iraku pokračovať v priebehu nasledujúcich dní či týždňov. Vyhlásil to v piatok v Mníchove americký generál Tod Wolters, vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR). Informovala o tom agentúra AFP.



"Na základe odpovede, ktorú listom zaslala v priebehu uplynulých 36 hodín iracká vláda, misiu NATO v Iraku obnovíme," povedal Wolters novinárom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



Na otázku, kedy sa tak stane, Wolters odpovedal, že "čoskoro", a to v priebehu "niekoľkých dní či týždňov".



Aliancia svoje aktivity v Iraku pozastavila 4. januára po útoku amerického dronu, pri ktorom prišiel v Bagdade deň predtým o život iránsky generál Kásem Solejmání.



Výcviková misia NATO pod vedením Kanady sa začala v roku 2018 a zahŕňa okolo 500 vojakov. NATO má v pláne presunúť stovky vojenských inštruktorov pracujúcich pre medzinárodnú koalíciu bojujúcu proti tzv. Islamskému štátu v Iraku do svojej výcvikovej misie v tejto krajine.



Misia NATO v Iraku, na rozdiel od aktivít medzinárodnej koalície pod vedením USA, nezahŕňa bojové operácie.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok na stretnutí ministrov obrany členských krajín Aliancie informoval, že iracká vláda súhlasí s tým, aby jednotky Severoatlantickej aliancie zostali na územní Iraku.