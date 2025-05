Generála v Bolívii za pokus o prevrat obvinili z terorizmu

La Paz 13. mája (TASR) - Bolívijská prokuratúra obvinila bývalého veliteľa bolívijskej armády Juana Josého Zuňigu z terorizmu a ozbrojeného povstania pre minuloročný neúspešný pokus o štátny prevrat. Podľa generála bol prevrat zinscenovaný na podporu nepopulárneho prezidenta Luisa Arceho, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Zuňigu s vyše dvadsiatimi ďalšími ľuďmi zatkli v júni 2024 po tom, ako nasadil vojakov a tanky do centra hlavného mesta La Paz v snahe o preniknutie do sídla prezidenta. Zo svojich pozícií sa po niekoľkých hodinách stiahli. Arce to vtedy označil za pokus odstrániť ho z úradu prezidenta.



Generál neskôr vyhlásil, že konal na Arceho príkazy. Prezident údajne dúfal, že pokus o prevrat posilní jeho upadajúcu popularitu medzi obyvateľmi. Počas jeho mandátu totiž Bolívijčania bojovali s prudkým rastom cien. O postavení Zuňigu pred súd rozhodne vyšetrujúci sudca.



Bývalý prezident a stále vplyvná osobnosť bolívijskej politiky Evo Morales prezidenta Arceho obvinil zo „samoprevratu“. Ten spoluprácu so Zuňigom popiera. Generála dosiaľ väznili vo väznici s maximálnym stupňom zabezpečenia.