Generála zodpovedného za obranu Kurskej oblasti prepustili zo služby
Autor TASR
Moskva 22. septembra (TASR) — Ruský generálplukovník Alexandr Lapin, ktorý od októbra 2018 do januára 2019 velil skupine vojsk v Sýrii a v prvých mesiacoch invázie ruských síl na Ukrajinu viedol skupinu vojsk Stred, bol prepustený z vojenskej služby. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na ruský portál RBK, pre ktorý to uviedol informovaný zdroj.
Spravodajský portál Tatar-Inform podľa RBK bez uvedenia zdroja napísal, že 61-ročný Lapin by sa mal stať asistentom Rustama Minnichanova, hlavy Tatárskej republiky. V novej funkcii má byť zodpovedný za otázky týkajúce sa vojny na Ukrajine, obrany a záležitostí veteránov.
Lapin sa narodil v Kazani, ktorá je administratívnym centrom Tatárska. Skupine vojsk Stred velil do októbra 2022, keď sa ruské jednotky stiahli z Limanu v Doneckej oblasti. Tento krok kritizoval aj čečenský vodca Ramzan Kadyrov, ktorý Lapina označil za „priemerného človeka“ a tvrdil, že ho „kryjú vedúci predstavitelia generálneho štábu“.
V januári 2023 bol Lapin prevelený na pozíciu náčelníka generálneho štábu pozemných síl a v máji 2024 prevzal velenie nad Leningradským vojenským okruhom, ktorý dekrétom obnovil prezident Vladimir Putin. Na jeho základe bola vytvorená skupina vojsk Sever, ktorú viedol aj Lapin; bola zodpovedná za sektory Charkov a Kursk. Začiatkom augusta 2024 ukrajinské ozbrojené sily nečakane vpadli do Kurskej oblasti a časť regiónu okupovali až do jari 2025.
Koncom augusta ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Lapina na poste veliteľa skupina vojsk Sever nahradil generálplukovník Jevgenij Nikiforov.
