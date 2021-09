Generáli navrhli, aby v Afganistane zostalo 2500 amerických vojakov

Na snímke amerických námorných síl z 22. augusta 2021 americkí vojaci hliadkujú na kontrolnom stanovišti počas evakuácie na medzinárodnom letisku Hamída Karzaja v Kábule. Foto: TASR/AP

Na snímke bojovník Talibanu sa pozerá na plagáty lídrov hnutia Taliban a vlajky v Kábule 25. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Washington 29. septembra (TASR) - Vysokopostavení americkí generáli v utorok v Senáte vypovedali, že odporučili, aby v Afganistane zostali americké jednotky a podporili afganskú vládu, pričom vyjadrili znepokojenie nad tým, že Taliban neprerušil vzťahy s teroristickou skupinou al-Káida. Informovala o tom agentúra AFP.Generál Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov, a veliteľ amerických síl na Blízkom východe generál Kenneth McKenzie pred senátnym výborom pre ozbrojené sily vypovedali, že osobne odporučili, aby na území Afganistanu zostalo približne 2500 amerických vojakov, ktorí by zabránili pádu vlády v Kábule a návratu Talibanu k moci.Ako pripomenula agentúra Reuters, prezident USA Joe Biden v auguste odmietol, že by takéto odporúčanie dostal.Biden v apríli nariadil kompletné stiahnutie vojsk z Afganistanu do 11. septembra v nadväznosti na dohodu o ukončení prítomnosti amerických jednotiek v krajine, ktorú s Talibanom dosiahol bývalý prezident Donald Trump.Milley, McKenzie a americký minister obrany Lloyd Austin predstúpili v utorok pred senátny výbor pre ozbrojené sily v súvislosti s chaotickým odsunom vojakov z Afganistanu.Milley uviedol, že Taliban, ktorá používala Afganistan ako základňu pri plánovaní útokov z 11. septembra 2001 na New York a Washington.Podľa agentúry AP dodal, že existuje, že sa pod vládou Talibanu v Afganistane znova vytvoria miestne pobočky teroristických organizácií al-Káida alebo Islamský štát (IS), ktoré môžu pre USA predstavovať teroristickú hrozbu.Pri spätnom pohľade podľa Austina americká vláda príliš verila svojej schopnosti vybudovať životaschopnú afganskú vládu.uviedol šéf Pentagónu.dodal.