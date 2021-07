Generáli sa obávali, že sa Trump po voľbách pokúsi o puč

Trump odchádza 5.novembra 2020 z tlačovej konferencii v Bielom dome, na ktorej obvinil z manipulácií taktiež médiá, korporácie, veľké technologické spoločnosti a aj prieskumné agentúry. Foto: TASR/AP

Mark Milley, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Joe Biden pred západným krídlom washingtonského Kapitolu zložil slávnostnú prísahu a stal sa tak 46. prezidentom Spojených štátov amerických, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 15. júla (TASR) - Najvyššie postavený predstaviteľ americkej armády generál Mark Milley sa po novembrových prezidentských voľbách veľmi obával, že sa vtedajší prezident Donald Trump a jeho spojenci pokúsia o štátny prevrat alebo o iné nebezpečné či protizákonné opatrenia, aby sa udržali pri moci.Náčelník Zboru náčelníkov štábov Mark Milley a ďalší vrcholní predstavitelia armády preto neoficiálne pripravovali plán, ako Trumpovi v puči zabrániť.Milley a členovia zboru náčelníkov štábov plánovali jeden po druhom odstúpiť, aby nemuseli splniť Trumpove príkazy, ktoré by pokladali za nezákonné, nebezpečné alebo nerozumné. Píše sa o tom v knihe dvoch novinárov denníka The Washington Post a zároveň držiteľov Pulitzerovej ceny - Carol Leonnigovej a Philipa Ruckera. Pasáže z ich ešte nepublikovanej knihy mala možnosť vidieť americká spravodajská televízia CNN.Kniha reportérov s názvom I Alone Can Fix It (Len ja sám to dokážem napraviť) má vyjsť 20. júla. Mapuje Trumpov posledný rok v úrade prezidenta a ponúka pohľad do zákulisia situácie, keď sa vysokopostavení predstavitelia administratívy a Trumpovi najbližší spolupracovníci snažili po prehratých voľbách z novembra 2020 usmerňovať jeho čoraz zmätenejšie správanie. Autori knihy urobili aj vyše dvojhodinové interview so samotným Trumpom.Autori píšu o vtedajších silnejúcich obavách generála Milleyho z toho, že Trump po prehratých prezidentských voľbách začal odvolávať svojich najbližších spolupracovníkov z funkcií, napríklad ministra obrany Marka Espera. Iní odišli sami, napríklad minister spravodlivosti William Barr. Podľa generála to boli náznaky, že sa blíži niečo zlovestné.Milley sa v tom čase o hrozbe štátneho prevratu rozprával s priateľmi, zákonodarcami a kolegami. Cítil, že ako predseda Zboru náčelníkov štábov musí byťpovedal vtedy Milley svojim zástupcom.dodal.Generál Milley mal podľa autorov knihy v posledných týždňoch Trumpovho mandátu obavy, že sa prezident pokúsi zmobilizovať svojich priaznivcov. Bál sa toho, že Trump zámerne vyvolá nepokoje - zrejme v nádeji, že takto bude mať zámienku použiť zákon o vzbure a vyslať do ulíc armádu, aby nastolila poriadok.Trump je, citujú autori vtedajšie Milleyho slová. Generál videl podobu medzi rétorikou Adolfa Hitlera a Trumpovými klamstvami, že prezidentské voľby v USA boliv jeho neprospech.povedal Milley podľa knihy svojim spolupracovníkom s odkazom na počiatky Hitlerovej vlády.Generál sa tesne pred protestom Trumpových podporovateľov proti výsledkom volieb, ku ktorému došlo 6. januára, obával, že. Myslel tým pronacistické polovojenské jednotky, ktoré pomohli Hitlerovi dostať sa k moci.Rucker a Leonnigová urobili pre knihu rozhovor s vyše 140 zdrojmi, hoci väčšina z nich rozprávala o udalostiach a dialógoch anonymne. Milley je v nej vykreslený ako človek, ktorý sa snažil zachrániť demokraciu, pretože podľa jeho názoru bola na pokraji kolapsu, píše CNN. Týždeň po voľbách totiž dostal varovanie od dávneho, nemenovaného priateľa. A ten mu povedal, že sa Trumpovi prívrženciPo vzbure zo 6. januára, keď Trumpovi zástancovia násilím vtrhli do sídla amerického Kongresu, sa Milley zúčastnil na nácviku armády a polície, ktorý bol prípravou na inauguráciu nového prezidenta Joea Bidena 20. januára. Washington bol vtedy strážený a uzavretý pre obavy z krajne pravicových skupín ako Pround Boys, ktoré by mohli násilne prerušiť odovzdávanie moci. Generál Milley ich označil zapovedal odhodlane.Kniha sa končí tým, ako sa Milleymu uľavilo, že k prevratu nedošlo.povedal manželom Obamovcom niekoľko okamihov po Bidenovej prísahe.povedal bývalej prvej dáme USA Michelle Obamovej náčelník Zboru náčelníkov štábov Mark Milley.