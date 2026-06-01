Generálna prokurátorka upozornila na úpadok demokracie v Izraeli
Generálna prokurátorka, ktorá zároveň pôsobí ako právna poradkyňa vlády, tiež odsúdila všeobecné ignorovanie súdnych rozhodnutí zo strany vlády.
Autor TASR
Tel Aviv 1. júna (TASR) - Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharav-Miarová v pondelok upozornila na demokratický úpadok v krajine pod vládou premiéra Benjamina Netanjahua, najmä v súvislosti s nezávislosťou súdnictva a ignorovaním súdnych rozhodnutí zo strany výkonnej moci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia súčasného Knesetu sa začali preteky o eliminovanie demokratických inštitúcií,“ povedala Baharav-Miarová na konferencii Izraelskej advokátskej komory.
Konkrétne poukázala na dva návrhy zákonov, ktoré sú v súčasnosti predložené v parlamente.
Jeden sa zameriava na rozdelenie právomocí generálneho prokurátora vytvorením funkcie „generálneho žalobcu“, ktorého by menoval minister spravodlivosti.
Cieľom druhého návrhu je zaručiť ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi rozsiahlejšie právomoci nad políciou.
Generálna prokurátorka, ktorá zároveň pôsobí ako právna poradkyňa vlády, tiež odsúdila všeobecné ignorovanie súdnych rozhodnutí zo strany vlády.
„V situácii, keď vláda vyzýva, aby sa súdne rozhodnutia nedodržiavali, nie je ďaleko doba, keď verejnosť začne považovať rozsudky za nezáväzné,“ konštatovala.
AFP uviedla, že Baharav-Miarová čiastočne odkazovala na nečinnosť vlády pri zavádzaní povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných židov, ktorí boli dlhé roky oslobodení od vojenskej služby. Najvyšší súd v posledných rokoch opakovane spochybňoval túto výnimku a na základe rozhodnutia z toku 2024 musí vláda povolať týchto mužov do vojenskej služby.
Netanjahu je však pri udržaní svojej vlády odkázaný na podporu ultraortodoxných strán, a preto je proti snahám o zrušenie tejto výnimky, informuje AFP.
Generálna prokurátorka však tvrdí, že z právneho hľadiska nie je možné akceptovať situáciu, v ktorej vláda na „jednej strane zvyšuje záťaž pre tých, ktorí sú vo vojenskej službe, a na druhej strane toleruje masové vyhýbanie sa vojenskej službe, pričom niektorí by dokonca povedali, že to podporuje“.
