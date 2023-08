Generálna prokuratúra USA preskúma rozhodnutia o lesných požiarov

Honolulu 12. augusta (TASR) - Havajská generálna prokuratúra v piatok uviedla, že začína vyšetrovanie toho, ako úrady reagovali na ničivé lesné požiare, ktoré si vyžiadali najmenej 67 mŕtvych. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Generálna prokuratúra tento týždeň komplexne preskúma kritické rozhodnutia a postupy, ktoré boli uplatnené pred, počas a po požiaroch na ostrovoch Maui a Hawai," uvádza sa vo vyhlásení generálnej prokurátorky Anny Lopezovej.



Oznámenie prichádza v čase silnejúcej kritiky oficiálnej reakcie na požiare, z ktorých najvážnejší zachvátil historické mesto Lahaina, ktoré ľahlo popolom. Obyvatelia sa sťažovali, že nedostali žiadne varovanie pred požiarom, ktorý uväznil ľudí v meste.



"Generálna prokuratúra zdieľa smútok, ktorý pociťujú všetci na Havaji, a naše srdcia sú s každým, koho táto tragédia zasiahla," uvádza sa vo vyhlásení. "Môj úrad sa zaviazal preskúmať rozhodnutia, ktoré boli prijaté pred požiarmi a počas nich, a podeliť sa s verejnosťou o výsledky tohto preskúmania," uviedla Lopezová.



Lesné požiare, ktoré vypukli na ostrove Maui v utorok, sú najtragickejšou prírodnou katastrofou, ktorá postihla Havajské ostrovy za posledné desaťročia. Prekonali aj rok 1960, keď si vlna cunami, ktorá zasiahla ostrov Havaj, vyžiadala 61 obetí. Ešte smrteľnejšie cunami v roku 1946, ktoré na Veľkom ostrove zabilo viac ako 150 ľudí, podnietilo vznik celoplošného varovného systému. Jeho súčasťou sú sirény, ktoré sa raz mesačne spúšťajú kvôli testovaniu ich funkčnosti.



Mnoho ľudí, ktorí prežili požiare, však v rozhovoroch uviedlo, že nepočuli žiadne sirény, ani nedostali varovanie, ktoré by im poskytlo dostatok času na prípravu. To, že sú v nebezpečenstve, si uvedomili až keď v blízkosti videli plamene alebo počuli výbuchy.



Záznamy o riadení núdzových situácií na Havaji nenasvedčujú tomu, že by pred tým, ako ľudia museli utekať o život, zazneli varovné sirény. Úradníci namiesto toho posielali varovania na mobilné telefóny a cez televízne a rozhlasové stanice, no rozsiahle výpadky elektriny a mobilných telefónov mohli obmedziť ich dosah.