Generálnou sekretárkou vatikánskeho governatorátu je prvýkrát žena

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP

Vatikán 4. novembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok vymenoval za generálnu sekretárku Governatorátu Mestského štátu Vatikán rehoľnú sestru Raffaellu Petriniovú, ktorá bola doteraz úradníčkou Kongregácie pre evanjelizáciu národov.Informoval o tom spravodajský web Vatican News. Agentúra AFP k vymenovaniu Petriniovej dodala, že pápež takto pokračuje vo svojich snahách dosiahnuť v katolíckej cirkvi väčšiu rodovú rovnosť.Petriniová má 52 rokov a patrí k františkánskej kongregácii eucharistických sestier (Franciscan Sisters of the Eucharist). Má akademický titul z politických vied i doktorát, ktorý získala na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského, kde teraz vyučuje.Ako úradníčka Kongregácie pre evanjelizáciu národov pôsobila od roku 2005.Rozhodnutím pápeža sa stáva najvyššie postavenou ženou v najmenšom štáte sveta.Na novom poste bude Petriniová zodpovedná za dohľad nad administratívnymi operáciami vrátane vatikánskych múzeí, pošty a polície. Internetový denník National Catholic Reporter poznamenal, že túto úlohu tradične zastáva biskup.Pokiaľ ide o úlohu žien v katolíckej cirkvi, pápež František sa opakovane vyjadril za jej posilnenie. V januári tohto roku tak zmenil paragraf kánonického práva, ktorý doposiaľ umožňoval poveriť službou tzv. lektora a akolytu len mužov. Nové znenie kodifikuje široko rozšírenú prax a potvrdzuje možnosť trvalo poveriť týmito službami vykonávanými pri oltári aj ženy.Úlohou lektora je čítať Božie slovo na liturgickom zhromaždení. Akolyta pomáha diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri omši; okrem toho – ako mimoriadny vysluhovateľ – môže dávať v mimoriadnych prípadoch sväté prijímanie.Vo februári tohto roku pápež František v rozpore s tradíciou vymenoval Nathaliu Becquartovú za podtajomníčku Biskupskej synody. Stala sa prvou ženou v tejto funkcii, pričom má navyše aj hlasovacie práva.V roku 2016 pápež František vymenoval členov komisie, ktorej úlohou bolo prebádať ženský diakonát v ranej cirkvi. Členom komisie sa však nepodarilo dospieť ku konsenzu a napokon ukončili svoju činnosť.Pápež dal následne minulý rok zriadiť novú expertnú komisiu, ktorá má preskúmať, či by ženy mohli v cirkvi slúžiť ako diakonky. Táto služba je v katolíckej cirkvi vyhradená len pre mužov.Oponenti tvrdia, že dovoliť ženám stať sa diakonkami by mohlo otvoriť cestu smerom k vysviacke žien za kňažky. Katolícka cirkev si totiž vyhradzuje tento úrad pre mužov, pričom argumentuje, že Ježiš si vybral za svojich 12 apoštolov iba mužov.Pápež František opakovane potvrdil túto trvalú prax v rámci cirkvi. Popri tom ale zdôrazňuje, že