Generálny advokát: O Junquerasovej imunite by mal rozhodnúť EP

Madrid 12. novembra (TASR) - Generálny advokát Súdneho dvora EÚ (CJEU) Maciej Szpunar v utorok uviedol, že bývalý katalánsky premiér Oriol Junqueras by mal mať imunitu poslanca Európskeho parlamentu. Informovala o tom agentúra DPA.



Stanovisko generálneho advokáta môže mať podľa DPA ďalekosiahle následky, pretože môže oslabiť právne konanie Španielska voči Junquerasovi a ďalším lídrom katalánskych separatistov.



O Junquerasovej imunite by mal podľa Szpunara rozhodovať Európsky parlament a nie Španielsko, napísala agentúra AP.



Oriola Junquearasa, ktorý bol odsúdený v súvislosti s organizáciou ilegálneho katalánskeho referenda za nezávislosti v roku 2017, zvolili za poslanca EP v máji 2019. Španielsky súd mu však nedovolil opustiť väzenie, aby zložil sľub vernosti španielskej ústave, ako to od zvolených europoslancov žiada španielska volebná komisia. Junqueras podal odvolanie na Súdny dvor EÚ.



Generálny advokát vo svojom utorkovom stanovisku uviedol, že kandidátovo zvolenie do EP, ktoré schváli volebná komisia, nemôže byť podmienené "žiadnou ďalšou oficiálnou povinnosťou", ako napríklad slávnostným zložením sľubu.



Stanovisko generálneho advokáta nie je pre Súdny dvor EÚ záväzné, ale táto inštitúcia sa ním často riadi. Súdny dvor Európskej únie má svoje rozhodnutie vyniesť v ďalšej etape konania.



Španielsky najvyšší súd 14. októbra odsúdil deväť katalánskych politikov a aktivistov vrátane Junquerasa na dlhoročné tresty väzenia za ich úlohu v neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti tohto regiónu na jeseň roku 2017. Junquerasovi súd vymeral trest odňatia slobody v dĺžke 13 rokov.



Bývalému katalánskemu lídrovi Carlesovi Puigdemontovi a bývalému ministrovi zahraničia Antonimu Comínovi španielske úrady takisto zabránili prevziať si mandáty do EP. Obaja politici po katalánskom referende o nezávislosti ušli do Belgicka, aby sa vyhli zatknutiu. Španielske úrady požiadali o ich vydanie.