Súdny dvor EÚ: Maďarsko nerešpektuje európske azylové právo

Brusel/Luxemburg 25. júna (TASR) - Maďarsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ v oblasti udeľovania azylu a návratovej politiky. Vyplýva to zo štvrtkového stanoviska generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ Priita Pikamäeho.



Európska komisia podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko týkajúcu sa nesplnenia povinností. Žaloba súvisí s tým, že maďarské úrady nezákonne väznili žiadateľov o medzinárodnú právnu ochranu v tranzitných oblastiach na maďarsko-srbskej hranici.



Okrem toho vracali späť žiadateľov o azyl, čím podľa EK došlo k porušeniu európskych smerníc o prijímaní a navracaní nelegálnych utečencov.



Komisia tvrdí, že podstatná časť vnútroštátnych maďarských právnych predpisov týkajúcich sa práva na azyl a o návratovej politike je v rozpore s legislatívou EÚ.



Generálny advokát Pikamäe v nezáväznom stanovisku pre sudcov Súdneho dvora EÚ odporučil, aby sa súd v tomto spore priklonil k stanovisku EK.



Okrem iného upozornil na skutočnosť, že všetci žiadatelia o azyl sú systematicky umiestňovaní do tranzitnej zóny, čo predstavuje porušenie smernice EÚ o prijímaní utečencov.



Advokát rovnako upozornil na fakt, že legislatíva EÚ priznáva žiadateľom o azyl právo zostať na území členského štátu počas trvania azylového konania.



Pikamäe sa domnieva, že Maďarsko nesprávne zaviedlo toto ustanovenie európskej smernice do svojho vnútroštátneho práva. Z maďarskej právnej úpravy podľa neho jasne nevyplýva, že žiadatelia o právnu ochranu majú právo zostať na území Maďarska až do podania odvolania proti zamietnutiu ich žiadosti.



Sudcovia Súdneho dvora EÚ sa môžu, ale nemusia riadiť odporúčaniami generálnych advokátov. Vo väčšine prípadov sa však ich rozsudky, ktorú sú záväzné, zhodujú s týmito odporúčaniami. Rozsudky zvyčajne nasledujú po dvoch až štyroch mesiacoch od predložení stanoviska generálneho advokáta.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)