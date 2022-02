Generálny advokát Súdneho dvora EÚ: Poľsko pri Turów porušilo právo EÚ

Brusel/Luxemburg 3. februára (TASR) - Poľsko porušilo právo EÚ predĺžením povolenia na ťažbu hnedého uhlia v bani Turów o šesť rokov bez posúdenia vplyvov prevádzky na životné prostredie. Uviedol to vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora EÚ Priit Pikamäe, informuje z Bruselu spravodajca TASR.



Generálny advokát poukázal na to, že bane takejto veľkosti musia byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Skonštatoval, že poľská právna úprava, ktorá to nevyžaduje, porušuje procesné požiadavky EÚ týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Podľa generálneho advokáta Poľsko porušilo právo EÚ aj tým, že sporné povolenie zaslalo susednej Českej republike až päť mesiacov po jeho vydaní, aj to v neúplnej podobe.



Hnedouhoľná povrchová baňa Turów sa nachádza na poľskom území v blízkosti hraníc s Českou republikou a Nemeckom. Poľské orgány vydali v roku 1994 spoločnosti PGE Elektrownia Belchatów S.A. – teraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – koncesiu na ťažbu v tejto bani do 30. apríla 2020. Na základe poľského zákona z roku 2008 môže byť platnosť koncesie jednorazovo predĺžená až o šesť rokov bez posúdenia vplyvov na životné prostredie, ak je toto predĺženie odôvodnené racionálnou správou ložiska a nedôjde k rozšíreniu pôsobnosti koncesie.



Prevádzkovateľ podal v októbri 2019 žiadosť o predĺženie koncesie na ťažbu v Turówe o šesť rokov. Regionálny riaditeľ úradu životného prostredia vo Vroclave vydal v januári 2020 rozhodnutie o environmentálnych podmienkach pre projekt pokračovania v ťažbe v tejto bani do roku 2044 a vyhlásil toto rozhodnutie za okamžite vykonateľné. Poľský minister životného prostredia v marci toho istého roku udelil povolenie na ťažbu hnedého uhlia v Turówe do roku 2026.



Česká republika, podľa ktorej Poľsko udelením tohto povolenia porušilo vo viacerých ohľadoch právo EÚ, predložila vec v septembri 2020 Európskej komisii. Tá po troch mesiacoch zaslala do Varšavy stanovisko, v ktorom Poľsku vytkla viacero porušení práva Únie. Komisia skonštatovala, že Poľsko prijatím ustanovenia umožňujúceho predĺžiť platnosť povolenia až o šesť rokov bez posúdenia vplyvov na životné prostredie porušilo smernicu o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných zámerov na životné prostredie.



Česká republika vo februári 2021 zažalovala Poľsko na Súdnom dvore EÚ za nesplnenie si týchto povinností.



V deň, keď generálny advokát predložil sudcom Súdneho dvora svoje stanovisko v tejto veci, poľská tlačová agentúra PAP oznámila, že vyjednávači Poľska a Českej republiky dosiahli dohodu ohľadom bane Turów, čo znamená, že Praha stiahne svoju žalobu voči Poľsku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)