Generálny prokurátor v Mexiku odstúpil z funkcie, bude veľvyslancom
Gertz sa funkcie ujal v roku 2019 a pôvodne v nej mal zotrvať až do roku 2028.
Autor TASR
Mexiko 28. novembra (TASR) - Mexický generálny prokurátor Alejandro Gertz vo štvrtok odstúpil z funkcie po tom, ako mu prezidentka Claudia Sheinbaumová ponúkla miesto veľvyslanca v „priateľskej krajine“. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Odstupujem zo svojej súčasnej funkcie generálneho prokurátora,“ uviedol Gertz (86) v liste adresovanom senátu. Dodal, že Sheinbaumová mu ponúkla miesto veľvyslanca v „priateľskej krajine“, čo by mu umožnilo pokračovať vo svojom „životnom poslaní“ vo verejnej službe.
Podľa AFP prišlo ku Gertzovmu odstúpeniu len niekoľko hodín po tom, ako ho mexická prezidentka zdanlivo skritizovala, keď zdôraznila potrebu „väčšej koordinácie“ medzi federálnymi a štátnymi prokurátormi v boji proti zločinu.
Senát jeho rezignáciu schválil a Sheinbaumová musí teraz predložiť zoznam troch kandidátov, ktorí by ho na poste generálneho prokurátora mohli nahradiť, vysvetľuje agentúra Reuters.
Gertz sa funkcie ujal v roku 2019 a pôvodne v nej mal zotrvať až do roku 2028.
Jeho rezignácia prichádza podľa AFP v čase, kedy mexické médiá informujú o rastúcom napätí medzi úradom generálneho prokurátora a kanceláriou prezidentky v súvislosti s únikom citlivých informácií do tlače.
