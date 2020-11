Generálny prokurátor USA vydal pokyn preveriť podozrenia z podvodov

Washington 10. novembra (TASR) - Generálny prokurátor USA Bill Barr, ktorý vo vláde patrí k najvernejším spojencom prezidenta Donalda Trumpa, odobril začatie prešetrovaní týkajúcich sa údajných podvodov počas nedávnych prezidentských volieb. Informovala o tom agentúra DPA.



DPA dodala, že toto oprávnenie bolo síce Barrom - generálnym prokurátorom, ktorý je v USA aj ministrom spravodlivosti - zaslané federálnym prokurátorom po celej krajine, ale nenaznačuje, že by rezort spravodlivosti mal dôkazy o existencii volebných podvodov, ako to stále tvrdí Trump a jeho tím.



Barr svojím listom poveril federálnych prokurátorov, aby "v istých prípadoch vyšetrili opodstatnené obvinenia z nezrovnalostí pri hlasovaní alebo sčítaní hlasov". Chce, aby sa tak stalo pred osvedčením volieb v danej jurisdikcii.



Zdôvodnil, že "takéto vyšetrovania je možné vykonať, ak existujú jasné a potenciálne dôveryhodné podozrenia z nezrovnalostí, ktoré by v prípade dokázania mohli mať dôsledky pre výsledok federálnych volieb v štáte".



Podľa DPA vyšetrovanie podozrení z volebných podvodov je obvykle zodpovednosťou každého štátu, ktorý si ustanovuje a monitoruje svoje volebné pravidlá.



Americké ministerstvo spravodlivosti do takejto situácie zvyčajne nezasahuje, kým nie je potvrdený počet hlasov a nie je dokončené prepočítavania hlasov, čo v závislosti od miestnych zákonov môže trvať dni až týždne. Jednotlivé štáty musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra.



Po tom, ako Barrov úrad oznámil začatia prešetrovania podozrení z údajných volebných podvodov, oznámil Richard Pilger svoj odchod z funkcie šéfa oddelenia pre prešetrovanie volebných podvodov.



Trumpov tím vedie právne bitky v niekoľkých štátoch, kde prezidentské voľby vyhral demokrat Joe Biden - v prvom rade ide o Pensylvániu a Nevadu. Veľmi aktívne sa v tom angažujú najmä synovia odchádzajúceho prezidenta, ktorí bez podporných dôkazov šíria obvinenia z podvodov a volebných nezrovnalostí.



Ich úsilie bude podľa všetkého márne, pretože mnohí miestni predstavitelia žiadajú Trumpov volebný štáb, aby poskytol dôkazy o svojich obvineniach z podvodov.