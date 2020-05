Generálny prokurátor žiada vyhásiť Guaidóovu stranu za teroristickú

Caracas 26. mája (TASR) - Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab v pondelok požiadal najvyšší súd, aby politickú stranu lídra opozície Juana Guaidóa vyhlásil za teroristickú organizáciu. Dôvodom sú obvinenia, že Guaidó sa podieľal na plánovaní neúspešnej invázie do Venezuely, ktorej cieľom malo byť zvrhnutie vlády prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Saab vo vysielaní štátnej televízie uviedol, že požiadal najvyšší súd, "aby rozhodol, či je politická organizácia Voluntad Popular (Vôľa ľudu) teroristická organizácia".



Saab obvinil Voluntad Popular a jej lídra Guaidóa, ktorého za dočasného prezidenta Venezuely uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane USA, z podpory destabilizačných akcií počas koronavírusovej pandémie. Odvoláva sa pritom na neúspešný pokus o inváziu z 3. mája, kedy venezuelské bezpečnostné zložky zadržali na pobreží venezuelského štátu La Guaira 52 údajných žoldnierov vrátane dvoch amerických veteránov Airana Berryho a Lukea Denmana, ktorých prokuratúra obvinila z terorizmu.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro nedávno obvinil Guaidóa, že sa v Bielom dome osobne stretol s bývalým príslušníkom amerických špeciálnych síl (zelených baretov), aby spolu naplánovali inváziu do Venezuely. Americký prezident Donald Trump však poprel, že by s neúspešnou inváziou mali Spojené štáty niečo spoločné.



Guaidó na svojom twitterovom účte naopak obvinil Madura, že chráni rôzne povstalecké a gerilové skupiny ako je Národná oslobodenecká armáda (ELN), či Jesúsa Santricha, bývalého lídra rozpustených Revolučných ozbrojených síl Kolumbie(FARC).