Generálny prokurátor:Ruské útoky na sieť energie Ukrajiny sú genocídou

Londýn 27. novembra (TASR) - Útoky Ruska na ukrajinskú energetickú infraštruktúru sa rovnajú genocíde, tvrdí ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.



Cieľom úderov na kľúčové zariadenia v krajine je totiž podľa neho "celý ukrajinský národ", pričom Moskva sa tým usiluje prinútiť Kyjev ku kapitulácii. Kostin to povedal v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC News.



Milióny ľudí na celej Ukrajine následkom sústavných ruských útokov čelia v mrazivom počasí výpadkom elektrickej energie.



Úsilie o opätovné pripojenie domácností odrezaných od elektriny pokračuje; mesto Cherson je po opätovnom zaujatí ukrajinskými jednotkami plne zásobené. Obyvatelia v 14 regiónoch a hlavnom meste Kyjev však naďalej podliehajú obmedzeniam, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Okrem útokov na energetickú sieť bolo do Ruska násilne deportovaných 11.000 ukrajinských detí, dodal Kostin. Jeho úrad vyšetruje správy o vyše 49.000 vojnových zločinoch a zločinoch agresie spáchaných od 24. februára, keď Kremeľ v plnom rozsahu začal vojenskú inváziu na Ukrajinu.



Kostin poznamenal, že v každom ukrajinskom sídle obsadenom ruskými silami sa prejavuje "rovnaký vzorec správania". Uviedol, že od februára bolo z vojnových zločinov obvinených 260 osôb a ukrajinské súdy vyniesli 13 rozsudkov.



Generálny prokurátor vyzval na zriadenie "medzinárodného ad hoc tribunálu" podporovaného krajinami "celého civilizovaného sveta", ktoré sa stavajú proti tejto invázii. Jeho účelom má byť vyvodenie zodpovednosti Ruska za vzniknutú situáciu.



Pojem genocída označuje snahu o vyhladenie určitej skupiny ľudí. Podľa definície uvedenej v Dohovore OSN o genocíde ide o "úmysel úplne alebo čiastočne zničiť národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu".



Medzi činy, ktoré môžu byť takto klasifikované, patrí aj zabitie a spôsobenie vážnej ujmy členom tejto skupiny alebo násilné premiestnenie jej detí na iné miesto. Rusko popiera, že by malo takéto ciele.



Vojnový zločin predstavuje porušenie tzv. "pravidiel" vojny stanovených v medzinárodných zmluvách vrátane Ženevských dohovorov. V nich sa okrem iného stanovuje, že civilné obyvateľstvo musí byť počas vojnového konfliktu chránené. Rusko bolo opakovane obvinené z porušenia týchto pravidiel.



Zločin agresie znamená plánovanie, prípravu, začatie alebo vykonanie útočného činu, ktorý svojím charakterom, závažnosťou a rozsahom zakladá zjavné porušenie Charty OSN, a to osobou v postavení, ktoré jej umožňuje efektívne vykonávať kontrolu nad štátom alebo riadiť jeho politické a vojenské akcie.