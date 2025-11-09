< sekcia Zahraničie
Generálny riaditeľ BBC Davie odstupuje kvôli úprave Trumpovho prejavu
Autor TASR
Londýn 9. novembra (TASR) – Generálny riaditeľ britskej stanice BBC Tim Davie v nedeľu oznámil, že po piatich rokoch odstupuje z funkcie. Spolu s ním oznámila rezignáciu aj šéfka spravodajstva BBC Deborah Turnessová. Ich odchod súvisí s obvineniami, že BBC účelovo upravila prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v dokumente odvysielanom krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2024, informovala agentúra DPA, píše TASR.
Aféra, ktorú v utorok odhalil denník The Daily Telegraph, sa týka dokumentu z renomovaného spravodajského magazínu BBC Panorama, ktorý bol odvysielaný týždeň pred americkými voľbami 5. novembra 2024.
BBC je obvinená, že zostrihala časti Trumpovho prejavu z 6. januára 2021 tak, aby pôsobili dojmom, že prezident hovorí svojim priaznivcom, že s nimi pôjde k budove Kapitolu, aby „bojovali ako v pekle“.
Trump, ktorý prehral voľby s Joeom Bidenom, však podľa úplného prepisu povedal: „Ideme pochodovať do Kapitolu a povzbudíme našich statočných senátorov a zástupcov v Kongrese.“ Výraz „bojovať ako v pekle“ sa vzťahoval na inú časť jeho prejavu.
Britská ministerka kultúry Lisa Nandyová označila obvinenia voči BBC za „mimoriadne vážne“ a dodala, že sa netýkajú len jedného programu, ale aj iných tvrdení o systémovej zaujatosti verejnoprávnej stanice. Zároveň sa však Daviemu poďakovala za „službu verejnoprávnemu vysielaniu“ a vedenie BBC „v období významných zmien“.
Davie vo vyhlásení adresovanom zamestnancom uviedol, že jeho odchod nebude okamžitý a že pracuje na „usporiadanej výmene vedenia“ v nasledujúcich mesiacoch. Konštatoval, že hoci BBC vo všeobecnosti odvádza dobrú prácu, „udiali sa aj chyby“ a ako generálny riaditeľ za ne musí niesť „konečnú zodpovednosť“.
Turnessová, ktorá viedla spravodajstvo BBC od roku 2022, povedala, že kontroverzia okolo úprav dokumentu Panorama „už poškodzuje BBC - inštitúciu, ktorú miluje“. Zdôraznila však, že tvrdenia o systémovej zaujatosti BBC News sú „nepravdivé“.
Predseda rady BBC Samir Shah označil Davieho odchod za „smutný deň pre BBC“ a vyzdvihol ho ako „vynikajúceho generálneho riaditeľa, ktorý posunul BBC dopredu s odhodlaním a prezieravosťou“. Shah má v pondelok okolnosti kontroverzného zostrihu vysvetliť pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá.
