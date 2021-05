Generálny štrajk Palestínčanov a izraelských Arabov sprevádza násilie

Ramalláh 18. mája (TASR) - Palestínčania a izraelskí Arabi sa v utorok zapojili do generálneho štrajku, ktorý sa konal v Izraeli, na Západnom brehu Jordánu, ako aj v pásme Gazy na protest proti izraelskej politike voči Palestínčanom, a to najmä najnovšej eskalácii napätia v pásme Gazy a Jeruzaleme. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel.



Na účasť na generálnom štrajku vyzvali Palestínčanov a Arabov žijúcich v Izraeli oba kľúčové palestínske subjekty: hnutie Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, ako aj umiernené hnutie Fatah, ktoré je na čele palestínskej samosprávy v Predjordánsku.



Hamas okrem toho vyzval svojich prívržencov, aby sa vydali na pochod k tzv. trecím bodom - k izraelským kontrolným stanovištiam a k miestam, kde hliadkujú izraelskí vojaci, - a "šli do konfliktu" s izraelskými silami.



Obzvlášť vyostrenú situáciu hlásili v utorok popoludní z východojeruzalemskej štvrte Šajch Džarrá, kde dav Palestínčanov údajne do príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek hádzal kamene i omračujúce granáty. Na miesto bola vyslaná aj jazdná polícia a vodné delá, aby sa pokúsili dostať situáciu pod kontrolu.



Napätá je aj situácia v meste Ramalláh na Západnom brehu, kde boli pri streľbe zranení dvaja izraelskí vojaci.



Výzvy na účasť na dnešnom generálnom štrajku sa objavili na sociálnych médiách, pričom sa zdá, že sa rozšírili v pondelok z Izraela na Západný breh Jordánu a do Gazy, napísal izraelský denník.



Hnutie Fatah povzbudzovalo v pondelok svojich členov, aby sa zapojili do generálneho štrajku, ktorý Palestínčania označujú aj za "deň hnevu". Palestínska samospráva, v ktorej dominuje hnutie Fatah, umožnila v utorok štrajkovať aj svojim zamestnancom vo verejnom sektore, s výnimkou zdravotníckych pracovníkov a niekoľkých ďalších vybraných profesií.



Generálny štrajk sa koná v čase, keď sú Izrael a Hamas už deviaty deň v otvorenom vojenskom konflikte s vyše 200 obeťami na životoch.



Izraelská armáda tvrdí, že mnohé z viac ako 200 palestínskych obetí sú "teroristi" - príslušníci radikálnych hnutí. Deklaruje tiež, že vysoký počet obetí na strane palestínskych civilistov spôsobuje fakt, že Hamas svojich bojovníkov a veliteľov ukrýva do obývaných oblastí, takže civilisti týmto ozbrojencom slúžia ako živý štít.



Izrael nateraz hlási najmenej desať obetí. Medzi nimi je aj päťročný chlapec a najnovšie aj dvaja občania Thajska.



Vzhľadom na to, že Palestínčania a izraelskí Arabi žijú pod tromi rôznymi vládami - Izraelom, Hamasom a Palestínskou samosprávou -, je štrajk považovaný za pokus o preukázanie palestínskej národnej jednoty v čase krízy, konštatoval The Times of Israel.



Zrejme aj v reakcii na palestínsky generálny štrajk Izrael v utorok čiastočne uzavrel Západný breh Jordánu. Ako pre televíziu CNN uviedol nemenovaný izraelský bezpečnostný zdroj, do Izraela mali povolený vstup iba muži starší ako 45 rokov a palestínski stavební robotníci s pracovným povolením.