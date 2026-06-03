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Generálny štrajk proti reforme pracovného práva ochromil Portugalsko
Predchádzajúci generálny štrajk v decembri bol prvým po 12 rokoch.
Autor TASR
Lisabon 3. júna (TASR) — Verejnú dopravu, fungovanie škôl, nemocníc a komunálnych služieb v Portugalsku v stredu vážne narušil druhý generálny štrajk proti plánovanej reforme pracovného práva za šesť mesiacov. Zorganizovala ho najväčšia odborová organizácia CGTP, TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
V Lisabone nefunguje metro, železnice zrušili desiatky spojov a na letiskách bolo zrušených približne 330 z 500 letov. Niektoré autobusové linky fungovali v obmedzenom režime. Školy boli zatvorené pre nedostatok personálu a nemocnice odložili väčšinu operácií a vyšetrení.
Líder CGTP Tiago Oliveira pre agentúru Reuters povedal, že reforma zhorší podmienky zamestnancov a zakotví prekarizáciu, pri ktorej sa stabilné pracovné pomery nahrádzajú neštandardnými, neistými a flexibilnými formami práce. Zamestnávatelia takto môžu znížiť náklady, no pre pracovníkov to znamená stratu sociálnych a finančných istôt. Okrem toho dereguluje pracovný čas, uľahčí prepúšťanie a obmedzí právo na štrajk a ochranu rodičov.
Oliveira označil návrh za „veľmi zlý pre zamestnancov“. Reforma by podľa 30-ročného zamestnanca banky Rodriga Azeveda prinútila mladých ľudí pracovať 50 hodín týždenne bez príplatku namiesto súčasných 40 hodín a zároveň by uľahčila ich prepustenie a nahradenie lacnejšou externou pracovnou silou.
Predchádzajúci generálny štrajk v decembri bol prvým po 12 rokoch. Podporil ho aj umiernenejší odborový zväz UGT, ktorý sa k stredajšiemu protestu nepridal.
Menšinová pravicová vláda premiéra Luísa Montenegra niekoľko mesiacov rokovala so zamestnávateľmi a UGT, no rozhovory sa skončili bez dohody. Kabinet následne predložil do parlamentu upravenú verziu reformy, ktorá mení viac než 100 článkov zákonníka práce. Vláda v parlamente nemá väčšinu a na presadenie reformy potrebuje získať podporu opozície. Ochotu podporiť ju avizovala krajne pravicová strana Chega.
V Lisabone nefunguje metro, železnice zrušili desiatky spojov a na letiskách bolo zrušených približne 330 z 500 letov. Niektoré autobusové linky fungovali v obmedzenom režime. Školy boli zatvorené pre nedostatok personálu a nemocnice odložili väčšinu operácií a vyšetrení.
Líder CGTP Tiago Oliveira pre agentúru Reuters povedal, že reforma zhorší podmienky zamestnancov a zakotví prekarizáciu, pri ktorej sa stabilné pracovné pomery nahrádzajú neštandardnými, neistými a flexibilnými formami práce. Zamestnávatelia takto môžu znížiť náklady, no pre pracovníkov to znamená stratu sociálnych a finančných istôt. Okrem toho dereguluje pracovný čas, uľahčí prepúšťanie a obmedzí právo na štrajk a ochranu rodičov.
Oliveira označil návrh za „veľmi zlý pre zamestnancov“. Reforma by podľa 30-ročného zamestnanca banky Rodriga Azeveda prinútila mladých ľudí pracovať 50 hodín týždenne bez príplatku namiesto súčasných 40 hodín a zároveň by uľahčila ich prepustenie a nahradenie lacnejšou externou pracovnou silou.
Predchádzajúci generálny štrajk v decembri bol prvým po 12 rokoch. Podporil ho aj umiernenejší odborový zväz UGT, ktorý sa k stredajšiemu protestu nepridal.
Menšinová pravicová vláda premiéra Luísa Montenegra niekoľko mesiacov rokovala so zamestnávateľmi a UGT, no rozhovory sa skončili bez dohody. Kabinet následne predložil do parlamentu upravenú verziu reformy, ktorá mení viac než 100 článkov zákonníka práce. Vláda v parlamente nemá väčšinu a na presadenie reformy potrebuje získať podporu opozície. Ochotu podporiť ju avizovala krajne pravicová strana Chega.