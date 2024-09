Generálny štrajk zasiahol Izrael, niektorí ho však ignorujú

Tel Aviv 2. septembra (TASR) - V Izraeli sa v pondelok ráno začal generálny štrajk, ktorého cieľom je prinútiť vládu k dohode S hnutím Hamas o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Obmedzenia sa dotkli viacerých oblastí vrátane dopravy, zdravotníctva, školstva či bankovníctva. V niektorých regiónoch však štrajk ignorujú, čo odráža hlboké politické rozpory v krajine, informuje TASR podľa agentúry AP.



Najväčší izraelský odborový zväz Histadrut vyzval na jednodňový generálny štrajk, ktorý sa začal o 06.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Jeho cieľom je odstaviť alebo narušiť hlavné odvetvia hospodárstva krajiny.



Medzinárodné letisko Bena Guriona neďaleko Tel Avivu sa pripojilo k štrajku od 8.00 h do 10.00 h miestneho času (od 7.00 h do 9.00 h SELČ). Lety spoločností odleteli skôr alebo mali mierne meškanie, príletov sa štrajk nedotkol.



Banky, niektoré veľké nákupné centrá a úrady sú v dôsledku štrajku zatvorené a verejná doprava bola obmedzená. Do štrajku sa zapojili aj obce v centrálnej oblasti Izraela vrátane Tel Avivu, čo viedlo k skráteniu vyučovania a zatvoreniu jaslí a materských škôl.



Ešte v nedeľu neskoro večer vyšlo do ulíc odhadom 500.000 Izraelčanov po tom, čo v tuneli nad mestom Rafah v Pásme Gazy našla armáda šesť mŕtvych rukojemníkov. Vládu premiéra Benjamina Netanjahua kritizujú za to, že nedokázala zabezpečiť, aby sa desiatky rukojemníkov vrátili domov živí. Zároveň ju vyzývajú na dosiahnutie dohody o prepustení zvyšných asi 101 izraelských rukojemníkov z palestínskej enklávy. Predpokladá sa však, že asi tretina z nich už nežije.



Mnohé mestá vrátane Jeruzalema sa do štrajku nezapojili. Izraelské médiá informovali, že štát sa obrátil na pracovný súd, aby štrajk zrušil s tým, že je politicky motivovaný. Značná časť ľudí podľa AP podporuje Netanjahuovu stratégiu udržiavania neúnavného vojenského tlaku na palestínske hnutie Hamas. Teroristický útok hnutia na Izrael 7. októbra vyvolal v Pásme Gazy vojnu. Podľa nich to nakoniec donúti militantov podriadiť sa izraelským požiadavkám, potenciálne povedie k úspešnejším záchranným akciám a nakoniec hnutie zničí.