Generálny tajomník EANA Giboi sa stal členom rady DMLA v USA
Generálny tajomník EANA chce podľa vlastných slov do DMLA priniesť skúsenosti a pohľad európskych agentúr.
Autor TASR
Bern 16. apríla (TASR) - Generálny tajomník Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) Alexandru Giboi bol zvolený za člena rady Asociácie pre licencovanie digitálnych médií (DMLA) sídliacej v Spojených štátoch. Giboi v nej bude zastupovať EANA v oblasti licencovania digitálneho obsahu – od tvorby a agregácie až po distribúciu, monetizáciu a presadzovanie práv. TASR o tom informovala EANA v tlačovej správe.
„Licencovanie obsahu – základný obchodný model väčšiny jeho tvorcov – v súčasnosti stojí pred rastúcimi výzvami zo strany umelej inteligencie a súvisiacich problémov, tempo zmien sa zrýchľuje a odborníci v mediálnej oblasti sú nútení neustále aktualizovať a rozširovať svoje pohľady na prostredie, ktoré sa mení oproti tomu, čo sme ešte pred pár rokmi považovali za bežný stav,“ uviedol Giboi.
Generálny tajomník EANA chce podľa vlastných slov do DMLA priniesť skúsenosti a pohľad európskych agentúr. Výzvy, ktoré stoja pred európskymi a americkými spravodajskými médiami, sú podľa neho podobné.
DMLA pôsobí už viac ako 75 rokov. Venuje sa dodržiavaniu autorských práv, práva na súkromie, ako aj etickému využívaniu umelej inteligencie a presadzovaniu záujmov tvorcov a spoločností, ktoré takýto prístup podporujú. Jej rada je zložená z deviatich osôb zastupujúcich amerických a európskych členov DMLA.
EANA, ktorej členom je aj TASR, je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.
„Licencovanie obsahu – základný obchodný model väčšiny jeho tvorcov – v súčasnosti stojí pred rastúcimi výzvami zo strany umelej inteligencie a súvisiacich problémov, tempo zmien sa zrýchľuje a odborníci v mediálnej oblasti sú nútení neustále aktualizovať a rozširovať svoje pohľady na prostredie, ktoré sa mení oproti tomu, čo sme ešte pred pár rokmi považovali za bežný stav,“ uviedol Giboi.
Generálny tajomník EANA chce podľa vlastných slov do DMLA priniesť skúsenosti a pohľad európskych agentúr. Výzvy, ktoré stoja pred európskymi a americkými spravodajskými médiami, sú podľa neho podobné.
DMLA pôsobí už viac ako 75 rokov. Venuje sa dodržiavaniu autorských práv, práva na súkromie, ako aj etickému využívaniu umelej inteligencie a presadzovaniu záujmov tvorcov a spoločností, ktoré takýto prístup podporujú. Jej rada je zložená z deviatich osôb zastupujúcich amerických a európskych členov DMLA.
EANA, ktorej členom je aj TASR, je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.