Generálny tajomník NATO zvolal na pondelok naliehavé zasadnutie

Brusel 5. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zvolal na pondelok naliehavé zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) v súvislosti so zvyšujúcim sa napätím na Blízkom východe, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Zasadnutie na úrovni veľvyslancov sa uskutoční v pondelok o 15.00 h SEČ. Zástupcovia jednotlivých členských krajín sa majú venovať situácii v Iraku po tom, ako bol počas piatkového amerického útoku zabitý iránsky generálmajor Kásem Solejmání. NAC je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO a jej zasadnutie na úrovni veľvyslancov jednotlivých členských krajín sa zvyčajne koná raz do týždňa.



Stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri NATO je Radovan Javorčík.



NATO po zabití Solejmáního pozastavilo svoje výcvikové misie v Iraku. Vojenská koalícia vedená USA v nedeľu oznámila, že "pozastavuje" boj proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Iraku.



Veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání a ďalší príslušníci Ľudových mobilizačných síl (PMF) podporovaných Iránom prišli o život v piatok počas leteckého útoku USA v blízkosti letiska v Bagdade.



Táto udalosť prudko zvýšila napätie na Blízkom východe, pričom iránski predstavitelia prisľúbili dôraznú "odplatu".



Iracký parlament v nedeľu schválil uznesenie, ktoré žiada ukončenie prítomnosti zahraničných vojakov v krajine.