Generálny tajomník OSN Guterres pricestoval do Ľvova

New York/Ľvov 17. augusta (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres pricestoval v stredu do mesta Ľvov na západe Ukrajiny, kde sa vo štvrtok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. TASR o tom informuje na základe správy kancelárie Guterresovho hovorcu na sociálnej sieti.



Štvrtkové rozhovory v Ľvove budú zamerané na dohodu o vývoze ukrajinských obilnín, blokovanom v dôsledku ruskej invázie, ktorú s Moskvou a Kyjevom sprostredkovali OSN a Turecko. Trojica politikov bude hovoriť aj o hľadaní politického riešenia konfliktu či situácii v Ruskom kontrolovanej Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorá sa opakovane stala terčom ostreľovania.



Guterres okrem trojstrannej schôdzky s prezidentmi absolvuje aj samostatné stretnutie so Zelenským, uviedol hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric. Ruská strana podľa neho o plánoch generálneho tajomníka v súvislosti s návštevou Ukrajiny vie.



Guterres následne v piatok navštívi čiernomorský prístav Odesa, ktorý je jedným z troch v Odeskej oblasti, odkiaľ je opäť možná preprava ukrajinských obilnín. Pred návratom do New Yorku si ešte v sobotu v tureckom Istanbule pozrie Spoločné koordinačné centrum (JCC) dohliadajúce na tento export. Jeho obnovenie má podľa OSN zmierniť zhoršujúcu sa potravinovú krízu vo svete.