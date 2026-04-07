< sekcia Zahraničie
Generálny tajomník OSN je znepokojený hrozbami Trumpa voči Iránu
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání v utorok takisto kritizoval Trumpove vyhrážky voči svojej krajine.
Autor TASR
New York 7. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril v utorok znepokojenie nad varovaním amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v Iráne „zahynie celá civilizácia“, ak krajina nesplní ultimátum na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Generálny tajomník je veľmi znepokojený z vyhlásení, ktoré sme počuli včera a dnes ráno. Vyhlásenia uvádzajú, že celý národ či celá civilizácia môže niesť dôsledky politických a vojenských rozhodnutí,“ vyhlásil Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání v utorok takisto kritizoval Trumpove vyhrážky voči svojej krajine. „Prezident Spojených štátov opäť použil jazyk, ktorý je nielen skutočne nezodpovedný, ale aj mimoriadne alarmujúci,“ povedal Íravání a dodal, že toto vyjadrenie „otvorene odhaľuje jeho úmysel páchať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti“.
Trump počas veľkonočných sviatkov dal Iránu ultimátum, aby v utorok do 20.00 h východoamerického času (v stredu o 02.00 h SELČ) opäť otvoril Hormuzský prieliv. V opačnom prípade pohrozil rozpútaním „pekla“.
„Dnes v noci zomrie celá civilizácia, ktorá sa už nikdy nebude môcť vrátiť späť. Nechcem, aby sa to stalo, ale pravdepodobne sa to stane. Avšak teraz, keď máme úplnú zmenu režimu, kde prevládajú iné, inteligentnejšie a menej radikalizované názory, sa možno môže stať niečo revolučne úžasné, KTO VIE? Dozvieme sa to dnes večer,“ napísal Trump.
