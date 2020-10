Generálny tajomník OSN odsúdil útok v Nice za ohavný čin

New York 29. októbra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vo štvrtok odsúdil "ohavný útok" v juhofrancúzskom meste Nice. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Guterres "rázne odsudzuje ohavný útok, ktorý sa dnes odohral v Bazilike Matky Božej v Nice", uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric v súvislosti s útokom v turistickom meste, pri ktorom útočník s nožom zabil troch ľudí.



Podozrivým zo spáchania vražedného útoku je podľa agentúry AFP 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami. Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu Tunisan, identifikovaný ako Bráhím Awsáwí, dorazil koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval začiatkom októbra.



Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.