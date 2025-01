Generálny tajomník OSN pricestoval na návštevu Libanonu

Bejrút 16. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres pricestoval vo štvrtok do Libanonu. Počas návštevy, ktorá potrvá do soboty, sa Guterres stretne s politickými predstaviteľmi a navštívi aj mierové jednotky OSN na juhu Libanonu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Libanon si minulý týždeň po dvoch rokoch zvolil nového prezidenta. Stal sa ním generál Džúzíf Awn. Jeho voľba sa libanonskému parlamentu vydarila až na 13. pokus. Krajina bola bez prezidenta od októbra 2022, keď sa skončil mandát Míšála Awna.



Awn v pondelok vymenoval za predsedu vlády Nawáfa Saláma, súčasného predsedu Medzinárodného súdneho tribunálu (MSD) v Haagu. Salám od stredy vedie konzultácie s politickými stranami a na ich základe sa pokúsi o zostavenie novej vlády.



Guterres je na návšteve Libanonu aj v čase, keď sa blíži termín úplného uplatnenia mierovej dohody medzi proiránskym militantným hnutím Hizballáhm a Izraelom.



Podľa dohody o prímerí uzavretej 27. novembra 2024 sa libanonská armáda rozmiestni na juhu krajiny spolu s mierovými silami OSN (UNIFIL).



Izraelská armáda sa zasa má do 60 dní - uplynú 26. januára - stiahnuť z celého územia Libanonu do Izraela, píše sa v dohode o prímerí.



Z jej textu tiež vyplýva, že z pohraničnej oblasti musia odísť aj bojovníci Hizballáhu, a to z územia ležiaceho južne od rieky Lítání, ktorá je od hranice s Izraelom vzdialená necelých 30 kilometrov. Hizballáh musí v južnom Libanone zlikvidovať i všetku svoju zostávajúcu vojenskú infraštruktúru.