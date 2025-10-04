< sekcia Zahraničie
Generálny tajomník OSN víta rozhodnutie Hamasu akceptovať mierový plán
Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy.
Autor TASR
New York 4. októbra (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok privítal vyhlásenie Hamasu, v ktorom hnutie deklarovalo svoju pripravenosť akceptovať mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa a prepustiť rukojemníkov. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.
„Generálny tajomník víta vyhlásenie Hamasu o jeho pripravenosti prepustiť rukojemníkov a zapojiť sa do rokovaní,“ uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric vo vyhlásení. „Zároveň vyzýva všetky strany, aby využili túto príležitosť a ukončili tragický konflikt v Gaze.“
Trump v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.
Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.
Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
