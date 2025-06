Generálny tajomník OSN vyzval na prímerie medzi Izraelom a Hamasom

New York 28. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok vyzval na okamžité prímerie medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas, keďže humanitárna kríza v Pásme Gazy podľa jeho slov dosahuje „hrozivé rozmery“. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Guterres označil za dôvod na nádej nedávne prímerie medzi Izraelom a Iránom, no upozornil, že obyvatelia Gazy zomierajú pri hľadaní jedla.



„Hľadanie potravy sa nikdy nesmie stať rozsudkom smrti,“ povedal Guterres, nepriamo narážajúc na distribučné centrá humanitárnej pomoci v Gaze prevádzkované kontroverznou nadáciou Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF).



Podľa údajov OSN zahynulo od konca mája najmenej 410 Palestínčanov v blízkosti miest, kde GHF rozdáva potravinovú pomoc. Operácie, ktoré smerujú civilistov do oblastí kontrolovaných armádou, sú podľa OSN nebezpečné.



GHF je nadácia podporovaná Izraelom a Spojenými štátmi. Izrael ju zriadil po týždňoch úplnej blokády obliehaného Pásma Gazy s cieľom obísť distribúciu pomoci prostredníctvom OSN a iných organizácií, ktoré podľa neho Hamas rozkráda a predáva ďalej. Hamas tieto obvinenia popiera.



Guterres zopakoval tri naliehavé požiadavky: okamžité prímerie, bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov a plný, neobmedzený prístup humanitárnej pomoci.