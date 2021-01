Generálny tajomník OSN vyzýva na dialóg po pokuse o útok na Bangui

New York 13. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu "dôrazne odsúdil" útoky neďaleko hlavného mesta Stredoafrickej republiky (SAR) - Bangui, ktoré spáchali "neidentifikovaní ozbrojenci". O život prišiel pracovník mierových zborov z Rwandy.



Guterres žiada stredoafrické úrady, aby prijali potrebné opatrenia, vyšetrili útok a potrestali páchateľov. Vyzýva súčasne všetky strany konfliktu, aby zastavili násilie a zapojili sa do zmysluplného dialógu, uviedol hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric v New Yorku na pravidelnom brífingu.



Dodal, že mierové sily OSN v SAR prijali opatrenia na posilnenie bezpečnosti v hlavnom meste po tom, čo sa povstalecké sily v rámci svojej operácie dostali doposiaľ najbližšie k hlavnému mestu.



Minister vnútra SAR Henri Wanzet Linguissara predtým uviedol, že ozbrojené skupiny stojace proti prezidentovi Faustinovi Archangelovi Touadérovi podnikli v stredu na úsvite dva útoky vo vzdialenosti deväť a 12 kilometrov od centra mesta Bangui.



Hovorca síl OSN (MINUSCA) Abdoulaziz Fall dodal, že silám OSN sa útok podarilo odvrátiť, pričom niekoľko povstalcov zajali a viac ako 10 ich zabili.



Situácia v jednej z najchudobnejších krajín na svete sa vyhrotila 19. decembra, osem dní pred prezidentskými a parlamentnými voľbami. Koalícia šiestich najsilnejších ozbrojených skupín, ktoré od začiatku občianskej vojny pred ôsmimi rokmi okupovali dve tretiny SAR, vtedy oznámila ofenzívu s cieľom zabrániť znovuzvoleniu Touadéru.



Touadéra bol 4. januára opäť zvolený za prezidenta, pričom opozícia toto hlasovanie spochybnila, keďže pre nestabilnú situáciu mimo Bangui volila v priemere len polovica registrovaných voličov.



Povstalci Koalície vlastencov za zmenu (CPC) dovtedy podnikali len sporadické útoky. Tie spravidla odrazili mierové sily OSN podporované veľkými, dobre vyzbrojenými kontingentmi rwandských vojakov a ruských polovojenských zložiek, ktoré v druhej polovici decembra prišli na pomoc vláde a armáde SAR.



Hovorca vlády SAR Ange Maxime Kazagui spresnil, že ruskí ozbrojenci boli do SAR vyslaní na základe medzivládnej dohody o spolupráci, informoval spravodajský portál AfricaNews.



Rwandské posily boli do SAR vyslané po útokoch na rwandský kontingent v MINUSCA.