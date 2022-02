Generálny tajomník OSN žiada olympijské prímerie v Etiópii

New York 2. februára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v utorok všetky strany konfliktu v Etiópii vyzval, aby počas zimných olympijských hier v Pekingu dodržiavali prímerie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Všetky strany v Etiópii čo najdôraznejšie žiadam o okamžité zastavenie nepriateľstva," povedal Guterres na tlačovom brífingu v New Yorku. Generálny tajomník OSN sa podľa svojich slov pripravuje na cestu do dejiska olympijských hier.



Guterres zároveň pripomenul, že tradícia olympijského prímeria už celé tisícročia od všetkých zúčastnených strán žiada, aby počas hier prerušili vzájomné nepriateľstvo.



Prerušenie bojov by podľa jeho slov poskytlo príležitosť umožniť prístup k humanitárnej pomoci všetkým ľuďom v Etiópii, ktorí ju potrebujú. Takéto kroky by takisto vytvorili cestu pre národný dialóg s účasťou všetkých Etiópčanov.



Guterres na Twitteri napísal, že obyvatelia Etiópie aj naďalej trpia z dôvodu prebiehajúceho konfliktu a krviprelievania.



Boje v etiópskom zväzovom štáte Tigraj vypukli v novembri 2020 po tom, čo tam premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu vládu vedenú TPLF. OSN minulý týždeň uviedla, že takmer 40 percent obyvateľov krajiny trpí "krajným nedostatkom potravy", píše AFP.