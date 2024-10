Generálny tajomník SPD odstúpil, odvolal sa na zdravotné dôvody

Berlín 7. októbra (TASR) - Generálny tajomník Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Kevin Kühnert v pondelok oznámil, že zo zdravotných dôvodov odstupuje z funkcie, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Tridsaťpäťročný politik oznámil rezignáciu v liste členom strany a verejnosti. Na budúci rok sa tiež nebude uchádzať ani o poslanecký mandát do Bundestagu, nemeckého spolkového snemu.



"V dohľadnej budúcnosti musím energiu, ktorú by si vyžadoval môj úrad a volebná kampaň, využiť na rekonvalescenciu," uviedol Kühnert. Rozhodnutie mu nepadlo ľahko, keďže "do (svojej) politickej práce (vkladal) srdce a dušu".



SPD je stranou kancelára Olafa Scholza a vládne v koalícii so Zelenými a liberálnymi slobodnými demokratmi (FDP).



Kühnert bol generálnym tajomníkom SPD od roku 2021. V tom istom roku ho zvolili aj za poslanca Bundestagu. Známy sa stal ešte ako predseda Mladých socialistov, čo je mládežnícka organizácia SPD.