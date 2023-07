Generálnym riaditeľom FAO sa po druhý raz stal Čchü Tung-jü z Číny

Rím 2. júla (TASR) - Za generálneho riaditeľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme bol v nedeľu opätovne zvolený čínsky diplomat Čchü Tung-jü. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Číňan bol jediným kandidátom na tento post; získal 168 zo 182 hlasov. Svoje prvé funkčné obdobie ako šéf FAO vykonáva od 1. augusta 2019. Hlasovanie sa uskutočnilo počas konferencie FAO, ktorá potrvá v talianskej metropole do 7. júla.



Čchü (59), bývalý minister čínskej vlády, ktorého do funkcie nominoval Peking, bude zastávať nový štvorročný mandát od 1. augusta. Šéfovia FAO môžu byť v tomto úrade maximálne dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.



Jeho vymenovanie sa považuje za súčasť snahy Pekingu dostať viac čínskych osobností do vysokých pozícií v medzinárodných orgánoch, konštatuje AFP.



Bývalý politik je však dlhodobo pod tlakom, najmä zo strany západných krajín, pričom diplomati tvrdia, že spolupráca s ním je zložitá, dopĺňa tlačová agentúra DPA.



Podľa nedávneho prieskumu nemeckej verejnoprávnej televízie ARD staronový šéf FAO v uplynulých rokoch zosúlaďuje túto dôležitú organizáciu OSN s čínskymi záujmami.



Čchü, vyštudovaný biológ, bol pred nástupom do čela tejto organizácie od roku 2015 námestníkom čínskeho ministra poľnohospodárstva a podieľal sa na podpore medzinárodnej spolupráce s organizáciami, ako je FAO.



Je celkovo deviatym šéfom FAO a prvým čínskym občanom na čele tejto organizácie. Čchü tvrdí, že predstavuje kombináciu "ázijskej duše" a "globálneho myslenia".



FAO je špecializovaným úradom OSN, ktorý vedie medzinárodné úsilie zamerané na boj proti hladu, ako aj na zlepšenie výživy a potravinovej bezpečnosti. Organizácia bola založená v októbri 1945 a momentálne má 195 členov vrátane EÚ.